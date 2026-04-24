Над 400 състезатели от 44 държави пристигат в Бургас за 5-то световно първенство по тай чи. Това е абсолютен рекорд за този шампионат, признаха със задоволство от Българската ушу федерация.

На последното световно първенство, което се проведе в Сингапур, 320 състезатели от 32 държави мериха сили. Градът ни ще е домакин за трети път, което пък е прецедент за държава извън Азия. През 2016 година ние бяхме домакин на Младежкото световно първенство, съобщиха от Община Бургас.

През 2018 година Бургас прие третото издание на световното първенство, а сега ще е домакин и на петото. Форумът се провежда на всеки две години. "В дните от 25 до 29 април светът ще е тай чи, а центърът му ще е в Бургас“, заяви президентът на Българската федерация по ушу и член на УС на Световната федерация Стефан Колев.

Тай чи е изключително красив и атрактивен спорт, който се отличава с плавни и грациозни движения. Бургазлии ще имат възможност да се насладят на най-доброто в този спорт.

Официалното откриване на Световното първенство ще бъде утре, 25 април от 18 часа в спортна зала Младост. Състезанията ще се провеждат в дните от 26 до 29 април. Програмата ще е изключително наситена и интензивна.

България ще се представи с 10 състезатели, като част от тях ще защитават и световните си титли.

Входът в спортна зала "Младост“ ще бъде свободен.