Звездата на България във вдигането на тежести Карлос Насар извика от върха на почетната стълбичка в Батуми "Българи, юнаци" преди да получи трите си златни медала (две в движенията "изхвърляне" и "изтласкване" и едно в двубоя) в категория до 94 кг на Европейското първенство за мъже и жени, информира ФОКУС.
След като заслужи отличията Спортист номер 1 на България за последните две години чу химна в своя чест, а самият той пя с пълно гърло и с ръка, поставена на сърцето, доказвайки за пореден път любовта си към родината!
21-годишният суперталант в щангите съкруши всички в своята категория като единствено не успя да направи световни рекорди при последните си опити и в двете движения.
Със златото днес Карлос Насар върна България на върха във временното класиране по медали.
