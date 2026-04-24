Звездата на България във вдигането на тежести Карлос Насар извика от върха на почетната стълбичка в Батуми "Българи, юнаци" преди да получи трите си златни медала (две в движенията "изхвърляне" и "изтласкване" и едно в двубоя) в категория до 94 кг на Европейското първенство за мъже и жени, информира ФОКУС.

След като заслужи отличията Спортист номер 1 на България за последните две години чу химна в своя чест, а самият той пя с пълно гърло и с ръка, поставена на сърцето, доказвайки за пореден път любовта си към родината!

21-годишният суперталант в щангите съкруши всички в своята категория като единствено не успя да направи световни рекорди при последните си опити и в двете движения.

Със златото днес Карлос Насар върна България на върха във временното класиране по медали.