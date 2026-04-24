Нефтохимик и Хасково завършиха 0:0 в двубой между двата отбора от 31-вия кръг на Югоизточната Трета лига, игран на ст. "Лазур" в Бургас, предаде репотер на Burgas24.bg.

Tова беше 8-ми пореден мач без загуба за "шейховете", които не познават вкуса на поражението от загубата от Марица (Пд) на 7 март.

"Зелените" вече са с 52 точки на третото място в таблицата преди изиграването на останалите срещи от кръга. Хасково е на 7-ма позиция с 44 пункта на сметката си.

Щабът на домакините не можеше да разчита на двама важни футболисти - крилата Антон Узунов и Рамис Исмаилов, които бяха наказани заради натрупани картони. Все пак в групата на бургазлии се завърна халфът Павел Тачев, който пропусна всички срещи на тима през пролетта заради контузия.

Преди началото на срещата клубната легенда и помощник-треньор на "шейховете" Станимир Димитров получи шалче и релефна емблема на отбора по случай неговия 54-ти рожден ден.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на един от най-известните и колоритни привърженици на Нефтохимик - Иван Станев - Франса, който напусна този свят в сряда.

Мачът предложи повече битка, отколкото интересни моменти пред двете врати. Нефтохимик бе по напористият отбор, докато Хасково разчиташе на висока преса и контра атаки.

Най-чистото положение в срещата бе за "шейховете" в 77-ата минута, когато удар с глава на Пюскюлю срещна напречната греда. През първата част хубав шанс за "зелените" имаше и Григор Солаков, но той от границата на наказателното поле стреля във вратаря.

Хасково успя да създаде няколко ситуации след статични положения, но вратарят на домакините Величков се намеси добре.

Нефтохимик имаше претенции за дузпа през първата част, но реферът не я отсъди.

В крайна сметка двата отбора не успяха да си отбележат гол и срещата завърши 0:0.

Утре са останалите двубои от кръга, а следващият е междинен като сблъсъците са в сряда от 17:00 ч. Бургазлии гостуват на Секирово, докато Хасково приема Локомотив II (Пд).