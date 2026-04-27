Над 100 форми бяха представиха в първия състезателен ден от Световното първенство по тайчичуан, което започна в спортна зала "Младост“. На двата килима в Бургас се изпълняваха състезателни форми и демонстрационни – основно без оръжие и с меч.

Без изненади още в първия състезателен ден първите места бяха спечелени от състезателите на Китай, Хонг Конг, Макао и САЩ, като американските таланти са натурализирани американци с китайски корени.

България се представи на ниво в лицето на седмокласничката Селин Дурмушева, която представи две форми – една с меч и една без оражие. Очарователната Селин постигна осмо място, съревновавайки се в групата на жени, сред които голяма част от световните шампионки. Тя получи високи оценки и заслужи поздравленията на прецизното жури.

Съдиите дадоха висока оценка и на друга дама, която се състезава за България във възраствотата група на ветерани. 50-годишната Хафалина от София спечели бронзов медал в стил Ян стил У – стил, с красиви изпълнения на форми без оръжия.

В понеделник на двата килима стартират красиви хореографии и самосъставни форми с музика, което е една от най-интересните представяния, познати на масовата аудитория от кунг фу филмите.

Входът в спортна зала е свободен, състезателният ден е от 8:30-12:00 ч и в следобедните часове от 14:30-18:00ч.