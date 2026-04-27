Спортен стрелкови клуб Бургас направи силен дебют като организатор на национален турнир по стрелба с малокалибрен пистолет. Надпреварата се проведе на националната база в София и събра водещи състезатели от страната.

Кулминацията настъпи в неделя, когато Стоян Пушков от ССК Бургас спечели златната купа при мъжете. Смятан за най-добрия състезател по бърза стрелба в България, той демонстрира класа и стабилност, за да се наложи над конкуренцията.

В дисциплината "30 изстрела прецизна стрелба + 30 изстрела бърза стрелба“ при жените и девойките ССК Бургас също записаха силно представяне. Адиел Илиева, европейска медалистка отборно, постави личен рекорд в квалификациите и влезе във финала с първи резултат, а впоследствие спечели бронзовата купа. Теодора Савчева се нареди шеста в квалификационния етап, също с убедителна стрелба.

В първият ден на турнира европейската шампионка за 2025 г. Мирослава Минчева оглави класирането и заслужено спечели първото място, а във вторият старт Лидия Ненчева взе златната купа.

При мъжете в първият старт Самуил Донков от СК Левски успя да се пребори за първото място след изключително оспорван финал,.

Турнирът бе организиран от ССК Бургас със съдействието на Българския стрелкови съюз и бе посветен на паметта на уважавания треньор Димитър Терзиев.