С медали и призови места състезателите на Клуб по лека атлетика "Несебър 1971" увенчаха участието си в Четвъртия лекоатлетически турнир "Берое", който се проведе в Стара Загора.

В надпреварата се включиха трима несебърски състезатели – Цветомир Христов, Асения Димитрова и Стефани Тракалянова. Цветомир грабна златото в дисциплината 400 м гладко бягане и сребърния медал в скока на дължина. Асения спечели сребърен медал, заемайки второто място в дисциплина 800 м гладко бягане, а Стефани се класира четвърта в същата дистанция.

Треньорът на младите лекоатлетически надежди Васил Лечев сподели, че е удовлетворен от постигнатите резултати и очаква успешни стартове и в следващите състезания.