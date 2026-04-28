Българката Екатерина Чаушева спечели титлата при момичетата до 15 години в конкуренцията на повече от четиридесет състезателки на международния турнир по фехтовка TOUCHE SABRE CUP 2026-Румъния.

Тя е състезателка на ФК "Корсар"- Бургас.

Нашето започна малко колебливо и в предварителната група записа три победи и три загуби, което ѝ отреди по слабият 20-ти номер в директната елиминация.

В първия двубой за влизане в шестнайската се наложи убедително с 15-5, след него се срещна с подставената под номер 4 Сара Елбибани в оспорвана и инфарктна среща, в която тя показа завидна концентрация и умения, се наложи с 15-14. След това младата състезателка от Бургас безпроблемно преодоля и останалите си съпернички и заслужено вдигна купата на победата.

Още трима състезатели на "Корсар" намериха място в челната осмица на своята възрастова група.

Лора Ганева спечели 5-то място при момичетата до 13 години, Петър Иванов остана на крачка от почетната стълбичка, заемайки 6-то място при 13-годишните момчета, а Росалин Ангелов стана 7-ми при момчетата до 15 години.