В третия ден от Световното по тай чи в Бургас, състезатели се представиха с изключително интересния и зрелищен стил познат като "тай чи ветрило“.

Елегантният аксесоар за дами в миналото е бил и традиционно оръжие за близък бой. Ако днес колоритното хартиено, пластмасово или дървено ветрило е само част от състезателната екзотика на тай чи, то в миналото то е било метално, остро оръжие от китайското бойно изкуство, изработено с подсилени костени спици, служещи за блокиране, нанасяне на удари и защита.

Тай чи ветрило не може да се види на всяко състезание, защото дисциплина е въведена за първи път през 2024 година на шампионата в Сингапур. В Бургас е второто световно първенство, в което участват мъже и жени с бойни ветрила, което значително вдига нивото на форума.

Характерно за бойното ветрило е че издържа на резки движения, издава отчетлив, силен звук при отваряне, който се използва за фокусиране на енергията (ци).

Във вчерашния ден на килима се представиха състезатели и с оръжие - меч, не по-малко красиво и интересно за зрителите.

"Много силен шампионат с повече от 450 състезатели от 44 държави и всяка година нивото става по-силно и по силно. При всяко излизане на всеки състезател, съдиите трябваше да дават по-висока оценка, а това е значително по-високо ниво от предходни световни форуми. Италия, Германия и Франция бяха големи изненади със стойностни състезатели. Силата на Малайзия беше неочаквана, този път конкурираше най-голямата сила в тай чи - Китай“, коментира трите състателни дни Сифу Станислав Багалев, майсотр по тай чи и винг чун.

Днес предстоят финали на двата килима в спортна зала "Младост“ и закриваща церемония от 18:00 ч, която е с вход свободен за всички посетители.