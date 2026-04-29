Волейболният Нефтохимик излиза днес срещу шампиона Левски в мач номер три от финалната серия между двата отбора в НВЛ.

До момента "сините" водят с 2:0 победи след успехи с 3:1 и 3:0 гейма и момчетата на Иван Станев нямат друга алтернатива освен да победят, ако искат да останат в битката за трофея.

Ако Левски спечели, столичани ще станат шампиони за трета поредна година.

Ако бургазлии триумфират, ще има мач номер 4 в бургаската зала "Младост".

Според съдийския наряд първи рефер е Александър Виналиев. На мрежата ще му помага Борислав Йорданов.