Нефтохимик гостува на Секирово (Раковски) в мач от 32-рия кръг на Югоизточната Трета лига.

"Шейховете" са в серия от 8 поредни мача без поражение, след като последно загубиха от Марица (Пд) на 7 март.

В групата на "шейховете" се завръщат Рамис Исмаилов и Антон Узунов, които пропуснаха домакинството на Хасково заради натрупани жълти картони.

От своя страна Секирово е на 15-то място в таблицата с 30 пункта, на 10 точки от опасната зона и отбора на Димитровград.

"Зелените" от своя страна продължават битката си за Топ 3 като към момента заемат 4-та позиция с 52 точки, колкото имат третият Ямбол и 5-ият Левски (Карлово).