Нефтохимик Бургас намали изоставането си до 1:2 победи във финалната серия за титлата срещу първенеца Левски. Гостите взеха превес с 3:1 гейма (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) в зала "Левски София".

Над всички за Нефтохимик бе Стоян Димитров с 23 точки. Съотборникът му Рикардо Жуниор добави още 16. Юлиан Вайзиг записа 19 точки от "сините", а бившият национал - Тодор Скримов завърши с 13.

Левски: Светослав Гоцев, Лазар Бучков, Гордан Люцканов, Стоил Палев, Юлиян Вайзик, Тодор Скримов, Дамян Колев - либеро (Петко Петков, Адриан Ганев, Петьо Иванов)

Нефтохимик: Любослав Телкийски, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Стефан Чавдаров, Мартин Кръстев, Ади Османович, Ясен Петров - либеро (Стоян Димитров, Дмитро Долгополов, Венцислав Рагин)

Четвъртата среща между двата състава ще е на 2 май в Бургас.