Нефтохимик победи Левски с 3:1 (25:23, 23:25, 27:25, 25:20) гейма насред София и остана в битката за титлата в НВЛ.

Резултатът във финалната серия е 2:1 успеха в полза на шампионите.

"Все още сме в тежко положение. Говорихме, че няма какво да губим. Стигнахме до финала. Молбата ми към момчетата беше да изиграем един мач правилно тактически и без грешки. Успяхме, няма как да не отлича отбора. Знаех, че няма да им бъде лесно на Левски. Не се става лесно шампион. Поздравления за моите момчета. Те са герои в момента", заяви пред журналисти Станев след двубоя.

"Спечелихме купата на България и стигнахме финал в първенството. Дължахме на нашите фенове още един мач в нашата зала. Днес посрещахме добре, след като в първите два двубоя не успяхме. Показахме мъжество и отличавам целия отбор", каза още треньорът на Нефтохимик.

Мач №4 от финала между бургазлии и Левски е на 2 май, събота, от 19:00 ч. в зала "Младост" в морския град