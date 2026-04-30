Нефтохимик продължи серията си без загуба в Югоизточната Трета лига, след като завърши 0:0 с отбора на Секирово в мач от 32-рия кръг на първенството, игран на ст. "Петър Парчевич" в Раковски, предаде репортер на Burgas24.bg.

Тимът няма поражение от 7 март, когато падна от Марица (Пд).

Сред титулярите на отбора от Бургас се завърнаха Рамис Исмаилов и Антон Узунов, които пропуснаха срещата с Хасково миналата събота заради натрупани картони.

През първото полувреме на терена преобладаваше борбата, а головите положения - липсваха.

До почивката и двата треньорски щаба направиха по една принудителна смяна. За Секирово тя бе още около средата на първото полувреме, докато за "шейховете" тя бе извършена по време на паузата кто на мястото на централния защитник Тодор Петров на терена се появи Мартин Николов.

През втората част Секирово получи истински подарък от главния съдия - несъществуваща дузпа за нарушение на Венци Славов. Фал имаше, но той бе извън наказателното поле. Вратарят на гостите Величков обаче спаси изпълнението на играч на домакините и запази резултата 0:0.

Това даде импулс на гостите, които пропуснаха няколко добри положения, а Григор Солаков дори удари греда.

В крайна сметка резултатът остана 0:0.

Второто поредно равенство изпрати Нефтохимик на 6-то място в класирането с 53 точки. Съперникът е на 15-та позиция с 31.

Следващите двубои са в събота от 18:00 ч. като "шейховете" приемат Раковски на ст. "Лазур", докато Секирово гостува на втория отбор на Локомотив (Пд).