Тотална бургаска хегемония на държавното първенство по акробатика Автор: Екип Burgas24.bg 09:23 / 11.06.2019 Коментари (0) 111 © виж галерията В София завърши държавното първенство на най-малките акробати. Участваха 18 клуба от цялата страна, в чиито отбори имаше много нови талантливи деца. В двата състезателни дни за поредна година се затвърди лидерството на бургаските клубове - КСА “Нефтохимик 2011" - 6 златни, 3 сребърни и 4 бронзови медала, СКА “Акро Джъмп" - 4 златни, 4 сребърни и 1 бронзов медал, КСА “Черноморец Бургас" - 2 златни и 1 сребърен медал, КСА Бургас – 2 сребърни медала.



По общо мнение на треньорите на отборите, тази година съдийството беше на много високо ниво и всички изпълнения на състезателите бяха оценени обективно. Това създаде много позитивна атмосфера в залата.



Крайно класиране



6 - 9 години



Индивидуално



Момичета



1. Мария Хачатрян от СКЧА Ботевград



2. Моника Костадинова от ЦСКА София



3. Жоана Стоянова от СКА “Стефан Данчев" Сливен



4. Силвена Фенерова от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



5. Симона Иванова от СКЧА Ботевград



6. Габриела Кирякова от СКА “Акро Джъмп" Бургас



Момчета



1. Александър Клековкин от СКА “Акро Джъмп" Бургас



2. Даниел Стойчев от СКА “Акро Джъмп" Бургас



3. Денис Хипке от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



4. Данаил Николов от КСА “Черноморец Бургас"



5. Васил Налбантов от КСА “Черноморец Бургас"



6. Велин Борисов от СКА “Акро-Тамп" София



Отборно



Момичета



1. СКЧА Ботевград



2. СКА “Стефан Данчев" Сливен



3. КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



4. СКА “Акро Джъмп" Бургас



5. КСА ЦСКА София



6. КСА Акрос Варна



Момчета



1. СКА “Акро Джъмп" Бургас



2. КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



3. КСА Акрос Варна



4. КСА “Черноморец Бургас"



5. АК “Локомотив" Русе



6. КСА Плевен



6-12 години



Женски двойки



1. Пролетина Иванова/Вилиана Костадинова от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



2. Мая Георгиева/Светоана Николова от СКА “Акро Джъмп" Бургас



3. Кристиана Помакова/Александра Филипова от КСА “Акро Нова" Горна Оряховица



Мъжки двойки



1. Александър Желев/Петър Тодоров от СКА “Акро Джъмп" Бургас



2. Антон Станчев/ Янко Киров от КСА “Орел" Айтос



3. Антон Димитров/ Никола Добрев от СКА “Акро Джъмп" Бургас



Смесени двойки



1. Иванина Николова/ Васил Паскалев от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



2. Александра Маджурова/ Георги Димитров от КСА “Черноморец Бургас"



3. Полина Димитрова/ Калоян Вълчев от СКА “Стефан Данчев" Сливен



Женски тройки



1. Меглена Юлиева/Анастасия Шорина/Красимира Чобанова от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



2. Дея Хаджиатанасова/Рая Лозева/Елена Станева от КСА Бургас



3. Дария Караджова/Емили Йорданова/Елица Илиева от СКА “Стефан Данчев" Сливен



Мъжки четворки



1. Данаил Николов/Калоян Велинов/Борислав Борисов/Васил Налбантов от КСА “Черноморец Бургас"



2. Томас Хипке/Николай Томов/Никола Деведжиев/Янко Янев от КСА “Нефтохимик 2011" и КСА Бургас



8-14 години



Женски двойки



1. Веселина Цанева/Илияна Вичева от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



2. Добромира Георгиева/ Ивайла Кърджева от СКА “Акро Джъмп" Бургас



3. Ивайла Николова/Паолина Йорданова от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



Мъжки двойки



1. Кристиян Манолов/ Стоян Панайотов от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



2. Велин Борисов/ Андрей Христов от СКА “Акро Джъмп" Бургас



3. Никола Йосифов/ Десислав Ангелов от АК “Локомотив" Русе



Смесени двойки



1. Александра Маджурова/ Калоян Велинов от КСА “Черноморец Бургас"



2. Данислава Николова/ Пламен Янев от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



3. Ива Трифонова/ Даниел Борисов от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



Женски тройки



1. Жаклин Жекова/Алекса Кирякова/Габриела Кирякова от СКА “Акро Джъмп" Бургас



2. Силвана Гурцова/Мариела Дикова/Деница Пашалова от СКА “Стефан Данчев" Сливен



3. Весела Атанасова/Тамар Алмалех/Габриела Даскалова от СКА “Стефан Данчев" Сливен



Мъжки четворки



1. Мартин Челебиев/Стилиян Господинов/Николай Калпаков/Виктор Георгиев от КСА “Нефтохимик 2011" Бургас



2. Цветелин Славчев/ Адриян Качов/ Диян Томов/ Лъчезар Гарибалдиев от СК “Олимп" Лом Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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