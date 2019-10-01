4 първи места за бургаски каратеки на Международно първенство в Сърбия Автор: Иван Сотиров 17:30 / 01.10.2019 Коментари (0) 78 © Общо 8 златни медала, завоюваха български състезатели в Международно първенство по карате киокушин, което се проведе преди броени дни в Белград. Четири от отличията са за възпитаниците на бургаския клуб "Киокушин спирит" с треньор световната шампионка на ката - Сенсей Гергана Апостолова-Костова.



В мероприятието взеха участие около 85 състезатели от 7 държави - Сърбия, Черна гора, Румъния, Белгия, Русия, Австрия и България.



Българската делегация, съпроводена от Шихан Емил Костов, включваше 52-ма човека, 27 от които състезатели.



Класирането при децата, юношите и девойките е както следва:



Самуил Желев - 1-во място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Симона Стойчева- 1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Боян Бойчев -1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Жоро Жечев - 1-во място - СК"ДУЛО" Аксаково



Станислав Бейдовски - 1-во място - СК"ДУЛО" Аксаково



Митко Стоянов- 1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Гергана Имперова -1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Иван Янков - 1-во място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Ярослава Анурова - 2-ро място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Даниел Димитров 2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Георги Динев-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Рая Станчева-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Ния Кръшкова-2-ро място - СК"СЕЙКЕН" Пловдив



Теодор Чернев-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Александър Кирилов - 2-ро място - СК"ДУЛО" Аксаково



Константин Кирилов - 3-то място - СК"ДУЛО" Аксаково



Александър Поптомов -3-то място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Александър Петров- 3-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Преслав Митев - 3-то място - СК"КИОКУШИН" Силистра



Атанас Вълев- 3-то място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"



Игор Пейчев - 4-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



Мартин Георгиев - 4-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас



При мъжете, Марио Бедров (СК"ЕКСЕЛ" Асеновград) загуби в редовното време от представителя на Черна гора, а Дилян Иванов (СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА") изигра три продължения срещу своя опонент от Сърбия, от който загуби след съдийско решение. Дилян бе награден за "Най-голям боен дух".



Четирима съдии на БКА участваха в съдийските бригади - Сенсей Гергана Апостолова-Костова, Сенсей Зихни Хасанов, Сенсей Цветелин Христов и Сенпай Кирил Боев.



Следващо предизвикателство за нашите състезатели е Държавното Първенство по ката и кумите, което ще се проведе на 2- ри и 3-ти Ноември в спортната база на "Аквалайф", Кранево. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

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