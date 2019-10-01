4 първи места за бургаски каратеки на Международно първенство в Сърбия

Общо 8 златни медала, завоюваха български състезатели в Международно първенство по карате киокушин, което се проведе преди броени дни в Белград. Четири от отличията са за възпитаниците на бургаския клуб "Киокушин спирит" с треньор световната шампионка на ката - Сенсей Гергана Апостолова-Костова.
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В мероприятието взеха участие около 85 състезатели от 7 държави - Сърбия, Черна гора, Румъния, Белгия, Русия, Австрия и България.
Българската делегация, съпроводена от Шихан Емил Костов, включваше 52-ма човека, 27 от които състезатели.
Класирането при децата, юношите и девойките е както следва:
Самуил Желев - 1-во място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Симона Стойчева- 1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Боян Бойчев -1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Жоро Жечев - 1-во място - СК"ДУЛО" Аксаково
Станислав Бейдовски - 1-во място - СК"ДУЛО" Аксаково
Митко Стоянов- 1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Гергана Имперова -1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Иван Янков - 1-во място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Ярослава Анурова - 2-ро място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Даниел Димитров 2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Георги Динев-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Рая Станчева-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Ния Кръшкова-2-ро място - СК"СЕЙКЕН" Пловдив
Теодор Чернев-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Александър Кирилов - 2-ро място - СК"ДУЛО" Аксаково
Константин Кирилов - 3-то място - СК"ДУЛО" Аксаково
Александър Поптомов -3-то място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Александър Петров- 3-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Преслав Митев - 3-то място - СК"КИОКУШИН" Силистра
Атанас Вълев- 3-то място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"
Игор Пейчев - 4-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
Мартин Георгиев - 4-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас
При мъжете, Марио Бедров (СК"ЕКСЕЛ" Асеновград) загуби в редовното време от представителя на Черна гора, а Дилян Иванов (СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА") изигра три продължения срещу своя опонент от Сърбия, от който загуби след съдийско решение. Дилян бе награден за "Най-голям боен дух".
Четирима съдии на БКА участваха в съдийските бригади - Сенсей Гергана Апостолова-Костова, Сенсей Зихни Хасанов, Сенсей Цветелин Христов и Сенпай Кирил Боев.
Следващо предизвикателство за нашите състезатели е Държавното Първенство по ката и кумите, което ще се проведе на 2- ри и 3-ти Ноември в спортната база на "Аквалайф", Кранево.