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4 първи места за бургаски каратеки на Международно първенство в Сърбия
Автор: Иван Сотиров 17:30 / 01.10.2019Коментари (0)78
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Общо 8 златни медала, завоюваха български състезатели в Международно първенство по карате киокушин, което се проведе преди броени дни в Белград.  Четири от отличията са за възпитаниците на бургаския клуб "Киокушин спирит" с треньор световната шампионка на ката - Сенсей Гергана Апостолова-Костова.

В мероприятието взеха участие около 85 състезатели от 7 държави - Сърбия, Черна гора, Румъния, Белгия, Русия, Австрия и България.

Българската делегация, съпроводена от Шихан Емил Костов, включваше 52-ма човека, 27 от които състезатели.

Класирането при децата, юношите и девойките е както следва:

Самуил Желев - 1-во място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Симона Стойчева- 1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Боян Бойчев -1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Жоро Жечев - 1-во място - СК"ДУЛО" Аксаково

Станислав Бейдовски - 1-во място - СК"ДУЛО" Аксаково

Митко Стоянов- 1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Гергана Имперова -1-во място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Иван Янков - 1-во място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Ярослава Анурова - 2-ро място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Даниел Димитров 2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Георги Динев-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Рая Станчева-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Ния Кръшкова-2-ро място - СК"СЕЙКЕН" Пловдив

Теодор Чернев-2-ро място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Александър Кирилов - 2-ро място - СК"ДУЛО" Аксаково

Константин Кирилов - 3-то място - СК"ДУЛО" Аксаково

Александър Поптомов -3-то място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Александър Петров-  3-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Преслав Митев - 3-то място - СК"КИОКУШИН" Силистра

Атанас Вълев- 3-то място - СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА"

Игор Пейчев - 4-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

Мартин Георгиев - 4-то място - СКК"КИОКУШИН СПИРИТ"Бургас

При мъжете, Марио Бедров (СК"ЕКСЕЛ" Асеновград) загуби в редовното време от представителя на Черна гора, а Дилян Иванов (СК"ИЧИ ГЕКИ ВАРНА") изигра три продължения срещу своя опонент от Сърбия, от който загуби след съдийско решение. Дилян бе награден за "Най-голям боен дух".

Четирима съдии на БКА участваха в съдийските бригади - Сенсей Гергана Апостолова-Костова, Сенсей Зихни Хасанов, Сенсей Цветелин Христов и Сенпай Кирил Боев.

Следващо предизвикателство за нашите състезатели е Държавното Първенство по ката и кумите, което ще се проведе на 2- ри и 3-ти Ноември в спортната база на "Аквалайф", Кранево.
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