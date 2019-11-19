Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (8) | Вчера (0)
Отлично представяне на бургаски акробати
Автор: Екип Burgas24.bg 15:50 / 19.11.2019Коментари (0)88
©
Блястящо се представиха бургаските състезатели от СКА "АКРО- ДЖЪМП" на  националния турнир "Млад акробат". Даниел Стойчев спечели  златен медал , Антон Димитров сребърен медал, а Никол Климкина бронзов медал  в индивидуално изпълнение.

В състезанието са взели участие 250 състезатели от 11 клуба. Турнирът се организира от Българсаката федерация по спортна акробатика.

При двойките успехи за клуба постигнаха  Валентин Василев /СКА "АКРО ДЖЪМП" /Ивет Тодорлиева/СКА "ЧЕРНОМОРЕЦ"/- златни медали смесена двойка; Никола Видов и  Александър Клековкин  - златни медали мъжка двойка; Александър Желев и Петър Боянов  -златни медали мъжка двойка; Мая Георгиева и Светоана Николова - сребърни медали женска двойка; Жаклин Жекова и  Ивайла Кържев - сребърен медал женска двойка;Алекса Кирякова, Габриела Кирякова, /СКА АКРО ДЖЪМП/Стела Няголова /СКА ЧЕРНОМОРЕЦ/ - бронзови медали.

Много добро и достойно  представяне и на другите деца които  се класираха в шестицата, Теодора Драгоманова, Александра Ганева, Пламена Жекова,Мария Танева, Димяна  Стоянова, Гриша Генов.

"Браво деца, вие сте нашата гордост,продължавайте да тренирате упорито защото труда се възнаграждава", коментира  с удовлетворение Женя Станева - председател на СКА,,АКРО-ДЖЪМП,, Бургас.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Android или iOS!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Волейболната федерация с официално изявление относно това дали оказва натиск на клубовете
 Несебърски хандбалисти с победа в зона "Тракия"
 Ватерполният Черноморец първи в класирането и при дамите
 Четирима от "шейховете" с травми преди мача с Локо (Сф)
 Цвети Пиронкова ще сподели с младежи тайните на успеха

Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: