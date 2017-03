Най-голямото училище в Несебър отбеляза 135-ата годишнина от основаването си

© "135 години на учение и порив сред чудното тайнство на познанието! 135 години педагогически, творчески, съзидателен труд! 135 години духовно израстване и извисяване на ученици и учители! Честито!" - с тези думи бе открит днес празничния концерт по случай патронния празник на най-голямото несебърско училище - СУ "Любен Каравелов". Проява, която препълни салона на читалище "Яна Ласкова", започна с посрещане на училищното знаме и изслушване на химна на Република България. Програмата редуваше стихове с песни, танци и скечове, изпълнени от талантливи ученици, възпитаници на образователната институция. И тази година дете изпълни цитат от творчеството на големия патриот Любен Каравелов, останал и до днес емблематичен с любовта и преклонението пред България: "..Обичам те, мое мило Отечество!...Ти си оная благословена земя, която цъфти, която е пълна с нежности, със сияния и величие, следователно ти си ме научило да обичам и да плача над всяко едно човеческо нещастие - а това е вече много за един човек.".



Нескрита емоция се усети в обръщението на директорката на СУ "Любен Каравелов" Тодорка Желязкова, която в словото си пожела здраве и успехи на всички присъстващи - ученици, учители, служители. На учителите пожела също така да продължават да даряват с обич и знания учениците си, а учениците увери, че всичко, което се прави в и за СУ "Любен Каравелов" цели постигане на високи резултати в образованието им, които ще помогнат за успешната им реализация в бъдеще.



Емоционален бе и поздравът на кмета на Несебър Николай Димитров, който присъства на празничното отбелязване на 135-тата годишнина от основаването на училището, чийто възпитаник е. "Всеки път, заставайки пред Вас, се вълнувам, защото едновременно се връщам назад към спомените си, но също така изпитвам удовлетворение, че с екипа ми подобряваме образователната инфраструктура на училището. Точно преди една година открихме пристройка с четири класни стаи за нуждите на СУ "Любен Каравелов", изградена със средства от бюджета на общината. Мислейки в перспектива, ние ще продължим да надграждаме материалната база на училището, като предстои да проектираме сграда в Несебър, която ще е филиал на СУ "Любен Каравелов". След три години, когато стане задължително децата ни да учат само една смяна, ние ще сме изпълнили отговорността си към тях, осигурявайки комфортни и съвременни условия за обучение, съобразени с европейските директиви и изисквания на МОН.", бяха част от думите в обръщението на градоначалника. Кметът не пропусна да сподели, че общината подготвя и проект за саниране на училището и подобряване на спортната му база.



В празничния концерт взеха участие възпитаниците на клуб "Художествено слово", които поднесоха рецитал със стихове, посветен на България. Децата от третите класове зарадваха присъстващите с популярната песен "Де е България", а Фолклорна група "Незабравка" изигра атрактивeн мизийски танц. След това първокласничката Никол Димитрова изпълни песента "Неделна магия", чийто шеговит текст усмихна публиката. Закачливи бяха и двата скеча, които деца от студио "Таланти" изпълниха и разсмяха многократно публиката. Модерна линия в концерта внесоха песните "Simply the best" в изпълнение на Габриела Колева от Х клас и "Shape Of You", представена от момичетата от шести клас Ивана, Дидка, Алекса, Симон и Джесика в компания с Григория, Анна-Мария и Любомира. Група за обработен фолклор "Славееви гласове" изпълни микс от 5 песни, а след това всички участници се събраха на сцената за последната песен, чийто солист бе Христо Банков - " Моя страна, моя България" . С изслушване на Многая лета и изправяне на крака на присъстващите завърши празничното честване на патронния празник на училището.



Събитието уважиха дългогодишни преподаватели в СУ "Любен Каравелов" и един от бившите му директор Димитър Чаталбашев.