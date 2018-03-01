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|Ãðàíè÷íèòå ïîëèöàè îò ëåòèùå "Ñîôèÿ": Ïóøèõìå, õàïíàõìå è áÿõìå äî WC-òî!
"Âñè÷êè ïðåìèíàëè ëèöà ñà óñòàíîâåíè è ïðîâåðåíè âïîñëåäñòâèå. Ñðåä òÿõ íÿìà èçäèðâàíè. Òâúðäî çàÿâÿâàìå, ÷å òîâà å íåäîïóñòèì ïðîïóñê. Ñëóæèòåëèòå ñà ñåäåì. Â ìîìåíòà èì ñå ñâàëÿò ïîêàçàíèÿ. Íÿêîè îáÿñíÿâàò, ÷å ñè ìèñëèëèè, ÷å íå å èìàëî ïîëåò è îòèøëè äî òîàëåòíà, à äðóãè ñà áèëè íàâúí ïðåä òåðìèíàëà. Îïèò çà ïðèêðèâàíå íà ñëó÷àÿ îò ñòðàíà íà ðúêîâîäñòâîòî íà Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ íå å èìàëî. Îò ñòðàíà íà ñëóæèòåëèòå ìîæå è äà å èìàëî òàêúâ îïèò", äîáàâè òîé.
"Ïðîâåðêèòå ïðîäúëæàâàò. Ïðàâè ñå âúòðåøíà òàêàâà. Ðàçïîðåäèë ñúì äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî íà 13 äóøè", êàçà ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Âàëåíòèí Ðàäåâ. "Îáõâàíàòà å öÿëàòà âåðèãà, çàåäíî ñ ðúêîâîäèòåëèòå íà ñìÿíà. Âèíîâíèòå ùå áúäàò îòñòðàíåíè îò ðàáîòà äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîâåðêèòå è íà òÿõíî ìÿñòî ùå âçåìåì õîðà îò Áóðãàñ è Âàðíà, êîèòî ñà ïîäãîòâåíè. Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè äà ñå íàïðàâè àíàëèç è ãî ïðàâèì. Òîâà å íåäîïóñòèìî. Åäèíèÿò îòèøúë äà ïóøè, äðóãèÿò äà ñå õðàíè. Êàê òàêà èç÷åçâàò òåçè õîðà?
Ðàçïîðåäèë ñúì è ïðîâåðêà íà îòäåë "Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ". Íèå ñúùî íå çíàåõìå çà òîçè ñëó÷àé. Äîêëàäíàòà å äîøëà ñ åäèí äåí çàêúñíåíèå. Òðÿáâà äà èç÷èñòèì òîâà ïåòúíöå. Íàøèòå ïàðòíüîðè ñà äîâîëíè îò íàøàòà ðàáîòà è êàê îõðàíÿâàìå ãðàíèöàòà. Ïðîäúëæàâàìå äà ðàáîòèì. Íå èçêëþ÷âàì óìèøëåíè äåéñòâèÿ, çàùîòî îáÿñíåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå ñà íåñâúðçàíè. Òåçè õîðà ñà èçâúðøèëè ïðåñòúïíî íàðóøåíèå íà ïðàâèëàòà. Èñêàìå äà èçÿñíèì âñè÷êî, çà äà ìîæå òåçè õîðà äà ïîëó÷àò íåîáõîäèìîòî íàêàçàíèå è äà íå ìîæå äà ñå çàùèòÿò ïðåä ñúäà", çàêàíè ñå âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð. "Òîâà, ÷å ñìå ïîëó÷èëè äîêëàäíàòà ñ åäèí çàêúñíåíèå, ñúùî ùå å îáåêò íà ïðîâåðêàòà. Ðúêîâîäñòâîòî îáÿâè, ÷å ñà èñêàëè ïúðâî äà ðàçáåðàò äàëè å èìàëî ïðåìèíàâàíå íà ïúòíèöè. Íàðóøåíèåòî å ãîëÿìî è ùå áúäàò âçåòè âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåðêè", êàçà îò ñâîÿ ñòðàíà ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Ìëàäåí Ìàðèíîâ.
Êîìåíòàðè (4)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Âðåìå å äà èçïðàòèì çèìàòà ïî æèâî, ïî çäðàâî!
16:47 / 24.03.2018
Òè äà âèäèø! Õóáàâà ÿãîäà - áúëãàðñêà! Öåíà - 105 ëåâà çà êèëîãðà...
16:47 / 24.03.2018
Ïëàñòè÷íè õèðóðçè ïîåìàò õóáàâàòà Êðèñòèí ñëåä æåñòîêàòà òðàãåäèÿ...
16:21 / 24.03.2018
Ïðåìèåðúò ïîèñêà ìíîãî òåæêè íàêàçàíèÿ çàðàäè óíèêàëíèÿ ãàô íà ìè...
14:20 / 24.03.2018
Íåáåçèçâåñòíèÿò Äàíüî Íîñà å çàäúðæàí â Ïàçàðäæèê
12:06 / 24.03.2018
Òúæíà êàðòèíà îò ðîäíàòà äåéñòâèòåëíîñò, ÷èíîâíèöè ñå ïîäèãðàõà ñ...
11:22 / 24.03.2018
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
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Ñóçàíèòà: Ïðàâÿ ñåêñ, çàáðàíèõà ìè äþíåðèòå, íÿìàì âðåìå çà ÷åòåíå
10:45 / 24.03.2018
Òåæêà êàòàñòðîôà ñ òàêñè â Äîáðè÷, ïúòíè÷êà å ñ äâà ñ÷óïåíè êðàêà
17:47 / 22.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà