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Ãðàíè÷íèòå ïîëèöàè îò ëåòèùå "Ñîôèÿ": Ïóøèõìå, õàïíàõìå è áÿõìå äî WC-òî!
Èçòî÷íèê: Burgas24.bg 17:23 / 24.03.2018 Îòïå÷àòàé Èçïðàòè
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Ñëóæèòåëèòå íà "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ“, êîèòî íå áÿõà íà ðàáîòíèòå ñè ìåñòà ïðè ïðèñòèãàíåòî íà ïîëåòà îò Ïàðèæ íà 20 ìàðò, ñà áèëè "ïðåä ñãðàäàòà íà òåðìèíàëà, äà ÿäàò, äðóãè - äî òîàëåòíàòà, à òðåòè – ñà ïóøèëè“. Òîâà å ãðóáî íàðóøàâàíå íà ïðàâèëàòà. Ñëóæèòåëèòå íå ñà áèëè íà ìåñòàòà ñè è 42-ìà îò ïúòíèöèòå ñà ìèíàëè áåç äà áúäàò ïðîâåðåíè. Òîâà êàçà íà ñïåöèàëåí áðèôèíã ïðåä ñãðàäàòà íà ÌÂÐ äèðåêòîðúò íà ÃÄ "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ" ãëàâåí êîìèñàð Ñâåòëèí Êè÷èêîâ. Òîé ðàçêðè ïîäðîáíîñòè çà èíöèäåíòà ñúñ ñàìîëåòà íà "Áúëãàðèÿ ÅÐ" îò Ôðàíöèÿ, êîéòî ñå å ïðèçåìèë â ñëåäîáåäíèòå ÷àñîâå íà 20 ìàðò íà ëåòèùå Ñîôèÿ è ïúòíèöèòå íå ñà áèëè ïðîâåðåíè îò ñëóæèòåëè íà "Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ".

"Âñè÷êè ïðåìèíàëè ëèöà ñà óñòàíîâåíè è ïðîâåðåíè âïîñëåäñòâèå. Ñðåä òÿõ íÿìà èçäèðâàíè. Òâúðäî çàÿâÿâàìå, ÷å òîâà å íåäîïóñòèì ïðîïóñê. Ñëóæèòåëèòå ñà ñåäåì. Â ìîìåíòà èì ñå ñâàëÿò ïîêàçàíèÿ. Íÿêîè îáÿñíÿâàò, ÷å ñè ìèñëèëèè, ÷å íå å èìàëî ïîëåò è îòèøëè äî òîàëåòíà, à äðóãè ñà áèëè íàâúí ïðåä òåðìèíàëà. Îïèò çà ïðèêðèâàíå íà ñëó÷àÿ îò ñòðàíà íà ðúêîâîäñòâîòî íà Ãðàíè÷íà ïîëèöèÿ íå å èìàëî. Îò ñòðàíà íà ñëóæèòåëèòå ìîæå è äà å èìàëî òàêúâ îïèò", äîáàâè òîé.

"Ïðîâåðêèòå ïðîäúëæàâàò. Ïðàâè ñå âúòðåøíà òàêàâà. Ðàçïîðåäèë ñúì äèñöèïëèíàðíî ïðîèçâîäñòâî íà 13 äóøè", êàçà ìèíèñòúðúò íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Âàëåíòèí Ðàäåâ. "Îáõâàíàòà å öÿëàòà âåðèãà, çàåäíî ñ ðúêîâîäèòåëèòå íà ñìÿíà. Âèíîâíèòå ùå áúäàò îòñòðàíåíè îò ðàáîòà äî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîâåðêèòå è íà òÿõíî ìÿñòî ùå âçåìåì õîðà îò Áóðãàñ è Âàðíà, êîèòî ñà ïîäãîòâåíè. Ïðåìèåðúò ðàçïîðåäè äà ñå íàïðàâè àíàëèç è ãî ïðàâèì. Òîâà å íåäîïóñòèìî. Åäèíèÿò îòèøúë äà ïóøè, äðóãèÿò äà ñå õðàíè. Êàê òàêà èç÷åçâàò òåçè õîðà?

Ðàçïîðåäèë ñúì è ïðîâåðêà íà îòäåë "Âúòðåøíà èíôîðìàöèÿ". Íèå ñúùî íå çíàåõìå çà òîçè ñëó÷àé. Äîêëàäíàòà å äîøëà ñ åäèí äåí çàêúñíåíèå. Òðÿáâà äà èç÷èñòèì òîâà ïåòúíöå. Íàøèòå ïàðòíüîðè ñà äîâîëíè îò íàøàòà ðàáîòà è êàê îõðàíÿâàìå ãðàíèöàòà. Ïðîäúëæàâàìå äà ðàáîòèì. Íå èçêëþ÷âàì óìèøëåíè äåéñòâèÿ, çàùîòî îáÿñíåíèÿòà íà ñëóæèòåëèòå ñà íåñâúðçàíè. Òåçè õîðà ñà èçâúðøèëè ïðåñòúïíî íàðóøåíèå íà ïðàâèëàòà. Èñêàìå äà èçÿñíèì âñè÷êî, çà äà ìîæå òåçè õîðà äà ïîëó÷àò íåîáõîäèìîòî íàêàçàíèå è äà íå ìîæå äà ñå çàùèòÿò ïðåä ñúäà", çàêàíè ñå âúòðåøíèÿò ìèíèñòúð. "Òîâà, ÷å ñìå ïîëó÷èëè äîêëàäíàòà ñ åäèí çàêúñíåíèå, ñúùî ùå å îáåêò íà ïðîâåðêàòà. Ðúêîâîäñòâîòî îáÿâè, ÷å ñà èñêàëè ïúðâî äà ðàçáåðàò äàëè å èìàëî ïðåìèíàâàíå íà ïúòíèöè. Íàðóøåíèåòî å ãîëÿìî è ùå áúäàò âçåòè âñè÷êè íåîáõîäèìè ìåðêè", êàçà îò ñâîÿ ñòðàíà ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà ÌÂÐ Ìëàäåí Ìàðèíîâ.








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Aíîíèìåí
ïðåäè 3 ÷. è 11 ìèí.
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Ne gi e sram.Moryak sam.Kato se pribiram ot reis me proveryavat kato za narkotrafikant, a sega yadat piyat pushat,ami da otidat i da se izplushtyat da belkim si vurshat rabotata kato horata.Da gi uvolnyat vsichkite,che da vidyat de akat gladnite.
Aíîíèìåí
ïðåäè 4 ÷. è 19 ìèí.
+4
 
 
Àç ñúì ãðàíè÷åí íà ëåòèùå ñîôèÿ - íå ñúì õîäèë íà ðàáîòà â ïîñëåäíèòå 20 ãîäèíè ùîòî ìèñëåõ ÷å íÿìà ïîëåòè
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âðåìå å äà èçïðàòèì çèìàòà ïî æèâî, ïî çäðàâî!
16:47 / 24.03.2018
Òè äà âèäèø! Õóáàâà ÿãîäà - áúëãàðñêà! Öåíà - 105 ëåâà çà êèëîãðà...
16:47 / 24.03.2018
Ïëàñòè÷íè õèðóðçè ïîåìàò õóáàâàòà Êðèñòèí ñëåä æåñòîêàòà òðàãåäèÿ...
16:21 / 24.03.2018
Ïðåìèåðúò ïîèñêà ìíîãî òåæêè íàêàçàíèÿ çàðàäè óíèêàëíèÿ ãàô íà ìè...
14:20 / 24.03.2018
Íåáåçèçâåñòíèÿò Äàíüî Íîñà å çàäúðæàí â Ïàçàðäæèê
12:06 / 24.03.2018
Òúæíà êàðòèíà îò ðîäíàòà äåéñòâèòåëíîñò, ÷èíîâíèöè ñå ïîäèãðàõà ñ...
11:22 / 24.03.2018

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Âèæ îùå:
Èçâúíðåäíî: Áóðãàñêî äåæà âþ – êîíäóêòîðêà çàâúðøè ñìÿíàòà â ëèíåéêà ñëåä ðåçêè ñïèðà÷êè íà àâòîáóñ íà "Áóðãàñáóñ"
15:57 / 22.03.2018
Ñóçàíèòà: Ïðàâÿ ñåêñ, çàáðàíèõà ìè äþíåðèòå, íÿìàì âðåìå çà ÷åòåíå
10:45 / 24.03.2018
Ïîìíèòå ëè ó÷åíèêà, çàáèë þìðóê â ëèöåòî íà ó÷èòåë â "Ìåäåí ðóäíèê"? Âèæòå êàê áå íàêàçàí îò ñúäà!
15:03 / 23.03.2018
Êàê ñìúðòîíîñíèÿò "Ñèí êèò" ñòèãíà äî áóðãàñêîòî ÎÓ "Ñâåòè Êëèìåíò Îõðèäñêè"? ×óéòå ðàçêàçà íà äèðåêòîð Þëèÿ Ïåíåâà
12:36 / 22.03.2018
Ïðîêóðàòóðàòà ùå ðàçñëåäâà âñè÷êè äîãîâîðè íà ÓÌÁÀË-Áóðãàñ îò 2010-à äîñåãà, çà äà îòêðèå êîé è ñ êîëêî å çàâëÿêúë áîëíèöàòà
10:38 / 23.03.2018
Òåæêà êàòàñòðîôà ñ òàêñè â Äîáðè÷, ïúòíè÷êà å ñ äâà ñ÷óïåíè êðàêà
17:47 / 22.03.2018
Çëîêîáíî! Áóðãàñêî ó÷èëèùå ïðåäóïðåæäàâà çà ñìúðòîíîñíà èãðà ñðåä ó÷åíèöèòå
11:18 / 22.03.2018
Àêòóàëíè òåìè
Çèìà 2017/2018 ã.
ÒÂ ñåçîí 2017/2018
Ãðèãîð Äèìèòðîâ íà òóðíèðè ïðåç 2018 ã.
Âåëèêäåí 2018
íàöèîíàëåí îòáîð ïî ôóòáîë
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