© виж галерията Мащабен ремонт започва в сградите на образователния кампус, в който ще се помещава новото училище по компютърно програмиране и иновации. Реконструкцията започна от масивната четириетажна постройка на общежитието, което ще се преобрази напълно преди тази есен да подслони бъдещите IT специалисти и техните преподаватели.



Строителните дейности включват поставяне на топлоизолация на стени, хидроизолация на покрива, подмяна на старата и амортизирана дограма и ново енергоефективно осветление. Ще бъдат ремонтирани още отоплителната и електрическата инсталации.



Освен въвеждането на всички необходими мерки за енергийна ефективност, ще бъдат обновени и обзаведени всички вътрешни помещения. Те ще се превърнат в модерни самостоятелни стаи за ученици и апартаменти за гостуващи и постоянно пребиваващи преподаватели и компютърни специалисти от страната и чужбина.



Основен ремонт ще претърпи още столовата за хранене на приземния етаж на сградата. На първия етаж на сградата ще бъдат обособени още фитнес и общи зони за отдих и почивка.



Общежитието е една от общо четирите сгради, които с обширния двор тази есен ще се превърнат в най-модерния образователен кампус в целия Югоизточен регион на страната.



Ремонт ще бъде извършен още на сградите на физкултурния салон, учебната фирма по програмиране и на помещенията в учебния корпус, които ще се превърнат в съвременни учебни зали, лаборатории, езикови кабинети и модерен компютърен център.



Просторният двор и алеите на бъдещия кампус също ще бъдат обновени и ще предоставят повече зелени пространства и зони за спорт, релакс и лекции на открито.



Създаването на Професионална гимназия по програмиране и иновации е по идея на кмета Димитър Николов, в отговор на необходимостта от ново професионално образование в последните години, ориентирано към потребностите на бизнеса.



В IT гимназията ще се изучава интензивно чужд език в професионално направление "Компютърни науки“, специалности "Програмно осигуряване“ и "Приложен програмист“. Във всяка от тях ще се изучават почти всички съвременни програмни езици Java, C, C++, JavaScript, .NET. Освен разработване на софтуер, хардуерен дизайн, киберсигурност и облачни технологии, учениците ще придобиват знания и умения в технологиите на бъдещето – роботика и изкуствен интелект.



Училището по програмиране ще отвори врати още тази есен. В него могат да кандидатстват ученици от цялата страна, завършили седми клас през учебната 2017/2018 г. Първият прием за учебната 2018/2019 г. ще бъде обявен за общо 104 ученици, разпределени в 4 паралелки със срок на обучение 5 години като идеята е в следващите 2 учебни години броят им да се увеличава.



Повече за гимназията по компютърно програмиране и условията за прием за учебната 2018/2019 година може да намерите тук или на електронната поща на училището: codingburgas@gmail.com