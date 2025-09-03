ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Директорът на СДВР за задържания след инцидента с дерайлиралия трамвай: Направил го е под въздействие на изпито голямо количество алкохол
"Първо задържахме 29 годишен младеж и установихме, че той е един от участниците като признава за извършеното деяние на неговия 22-годишен приятел и показа чат комуникация, от която става ясно, че извършителят съжалява за ислучилото се и го е направил под въздействие на изпито голямо количество алкохол", обясни той.
Стана ясно, че 22-годишният е признал за извършеното престъпление.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе...
12:07 / 03.09.2025
Атанас Зафиров редом с Путин, Си Дзинпин и Ким Чен Ун на военния ...
11:46 / 03.09.2025
Протестиращи опитаха да нахлуят в сградата на парламента
11:22 / 03.09.2025
Киселова: Политика се прави с отговорност, почтеност и отчет за р...
11:08 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
11:09 / 03.09.2025
Изтича важен срок за кандидатстване за помощ, отпускана на опреде...
11:15 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Сафрид има само на тези две места по Южното Черноморие
10:59 / 01.09.2025
Конкурентна на Джъмбо верига се е запътила към България
17:22 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета