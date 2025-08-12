ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма акция заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Според медийни публикации става въпрос за разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.
В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, пише NOVA.
В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).
