|Ивайло Мирчев: Независимостта не се подразбира и нямаме право да я пилеем
"Къде да я намеря, че да я защитавам? - може да попитат по-практичните. За съжаление независимостта не е нещо за ядене или пиене, не е лесно и да я обясниш. В едно обаче съм сигурен - голямата ни национална независимост е невъзможна без по-малките всекидневни независимости.
Да имаме медии, които упорстват да търсят истината, вместо да публикуват опорки - това е независимост.
Народни представители, които мислят и действат за общественото добруване, а не за чужди интереси - и това е независимост.
Институции, които работят за всички, а не само за определени хора - това е независимост.
Ако искаме да запазим страната ни независима и за следващите поколения, трябва да се грижим за оцеляването на всяка от по-малките независимости, всеки ден, с каквото ни е по силите. За да я има и голямата независимост и да можем да я наречем наша", коментира още той.
Още новини от Национални новини:
Роден кмет: Хората, които пречат на европейския път на България, ...
16:16 / 22.09.2025
Защитата на Коцев настоя за нов отвод и промяна на началния час н...
16:16 / 22.09.2025
9-годишно патриотче: България трябва да има мнение!
16:15 / 22.09.2025
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
16:15 / 22.09.2025
Цените на бензина, дизела и битовия газ могат да скочат заради ди...
16:15 / 22.09.2025
Тежко криминално престъпление край Смолян
15:12 / 22.09.2025
