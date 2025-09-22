Новини
Ивайло Мирчев: Независимостта не се подразбира и нямаме право да я пилеем
Автор: Лора Димитрова 17:16
©
Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно. Това написа депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев по случай Деня на независимостта

"Къде да я намеря, че да я защитавам? - може да попитат по-практичните. За съжаление независимостта не е нещо за ядене или пиене, не е лесно и да я обясниш. В едно обаче съм сигурен - голямата ни национална независимост е невъзможна без по-малките всекидневни независимости.

Да имаме медии, които упорстват да търсят истината, вместо да публикуват опорки - това е независимост.

Народни представители, които мислят и действат за общественото добруване, а не за чужди интереси - и това е независимост.

Институции, които работят за всички, а не само за определени хора - това е независимост.

Ако искаме да запазим страната ни независима и за следващите поколения, трябва да се грижим за оцеляването на всяка от по-малките независимости, всеки ден, с каквото ни е по силите. За да я има и голямата независимост и да можем да я наречем наша", коментира още той.



