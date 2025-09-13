ЗАРЕЖДАНЕ...
|Надзор за непълнолетния обвиняем след побоя над шефа на полицията в Русе
"Фокус" припомня, че тримата обвиняеми за побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров са с наложена от Апелативен съд – Велико Търново мярка за неотклонение - домашен арест с електронно наблюдение.
Въззивният съд уважи становището на прокуратурата, че от събраните по делото доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянията и прие, че е налице опасност лицата да извършат престъпление, но с оглед чистото съдебно минало и личните характеристични данни счете, че няма опасност те да се укрият, поради което замени взетите от Окръжен съд–Русе мерки за неотклонение задържане под стража спрямо четиримата обвиняеми, като им наложи домашен арест с електронно проследяване за пълнолетните и надзор на инспектор при детска педагогическа стая за непълнолетния.
Виктор Иванов на 19 години, Кирил Гочев - на 18 години, Жулиен Кязъмов – на 18 години и Станислав А. – на 15 години (като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си) са привлечени в качеството на обвиняеми за това, че на 04.09.2025 г., в гр. Русе, в съучастие извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - предизвикателно, дръзко и арогантно на публично място са псували и отправяли обидни думи към Николай Кожухаров и Георги Димитров и безпричинно са нанесли множество удари по крайниците и тялото на Кожухаров, като деянието се отличава с изключителен цинизъм и дързост.
Обвиняемите Жулиен и Станислав (като непълнолетен, но като разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си) са привлечени като обвиняеми и за това, че са причинили тежка телесна повреда, постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота на Кожухаров, в качеството му на полицейски орган - директор на ОД на МВР – гр. Русе, като телесната повреда е причинена при изпълнение на службата му и деянието е извършено по хулигански подбуди.
Определенията на Апелативен съд - Велико Търново не подлежат на обжалване.
