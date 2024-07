Най-важното, което трябва да знаете за Hills of Rock

© Не остана! Hills of Rock 2024 ви очаква.



Най-важното в шест точки за фестивалa, който ще владее Пловдив през следващите дни:



Ако сте закупили промоционален билет за издание 2023 и не сте получили възстановяване на средства, можете да заповядате директно на вход "тридневни билети" – не е нужно да правите нищо.



На разположение са два входа - за тридневни и еднодневни билети. Спазвайте входовете за достъп, в зависимост от типа билети, които притежавате. Все пак, ако приятелите Ви имат тридневен билет, а Вие – еднодневен, ще можете да влезете заедно



Вратите и на двата входа – за тридневни и за еднодневни билети, отварят в 16:30. Началният час на фестивала е валиден и за трите фестивални дни – 25, 26 и 27.07



Можете да влезете по всяко време след отварянето на вратите.



Горещо ви препоръчваме да отидете възможно най-рано. Най-голяма част от посетителите идват между 19:00 и 21:00ч. Ако можете да пристигнете преди този час, ще намалите значително времето за изчакване на достъп до фестивалната зона.



Плащанията в зоните за хранене мога да се осъществяват с ВСИЧКИ ВИДОВЕ лични безконтактни карти, без оглед техния издател, или с безконтактни карти за разплащания Fest Card. Пари в брой не се приемат, освен на мърч зоната или за издаване на Fest Card.



Запознайте се с всички забранени за внасяне вещи. Ако все пак пропуснете нещо, ще можете да оставите лични вещи на зоната за съхранение. Чадърите са забранени. Може да дойдете с дъждобран или да си закупите такъв от мърч зоната.



Припомняме, че в трите фестивални дни на главната сцена (Main Stage) участие взимат Amon Amarth, Bring Me The Horizon, Korn, Skindred, Suicidal Tendencies, Spiritbox, Imminence, Baroness, Pain, Loathe, Combichrist, Frail Body, Ghost Kid, Me and My Devil, Massive Wagons.



На сцена Stroeja очакваме Panican Whyasker, Joker Out, Portokal, Kokosha glava, Kontrol, Last Hope, Expectations, TDK, Babyface clan, Zhlach/Grigovor/Gena, ALI, No More Many More, Amoral, Woomb, O.H., Nocktern, Gigashadow.



На сцена На тъмно се качват La Ganga Cale, N.O.H.A, Sevi, Kerana, Fyeld, Rewind!, Coolden, Terpentina, Spalni Mesta, Цар Плъх, Toy Letters, The Fourtones, Death Row, Coven 5, Ribka.



Съгласно заповед на кмета на Пловдив Костадин Димитров, за времето от 16:00 ч. до 03:00 ч. през трите дни - 25, 26 и 27 юли, е възможно да бъде спирано движението на пътни превозни средства в следните отсечки:



- по ул. "Владивосток", между бул. "Шести септември" и ул.“Ясна поляна“;



- по ул. "Ясна поляна", между бул. “Копривщица“ и ул. "Владивосток";



- по бул. "Марица-юг“, между бул.“Копривщица“ и бариерата на хангарите на гребния канал;



- по бул.“Копривщица – запад“, между бул. "Шести септември" и бул. "Марица-юг“.