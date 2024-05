Ясен е и третият хедлайнер на Hills of Rock

© Ясни са всички имена на основната сцена на Hills of Rock 2024. Към хедлайнерите Korn на 25 юли и BRING ME THE HORIZON на 26 юли, се присъединява и последната основна група, тази за третия фестивален ден, 27 юли. Това са шведските супергерои – викингите от Amon Amarth.



Властелините на викингския хеви метъл са сред най-обичаните метъл изпълнителни в цял свят. Основани в Швеция през 90-те те изковават изключителна дискография от дванадесет албума, имат зад гърба си хляди концерти и са оглавявали едни от най-мащабните световни музикални фестивали.



Заедно с тях Combichrist се качват на сцената преди PAIN и с тяхното включване се финализират имената за Ден 3 на основната сцена.



Американската банда Frail Body са откриващата група на втория фестивален ден. Точно преди Ghøstkid, триото от Илинойс се качва на сцената на Hills of Rock 2024 като абсолютни лидери съвременния screamo жанр.



Пълната програма на основната сцена на HILLS OF ROCK 2024 по дни:



25 юли, четвъртък



Me & My Devil



Loathe



Spiritbox



Skindred



KOЯN



26 юли, петък



Frail Body



Ghøstkid



Baroness



Imminence



Bring Me The Horizon



27 юли, събота



Massive Wagons



Combichrist



PAIN



Suicidal Tendencies



Amon Amarth