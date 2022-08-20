ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Новозаразените с ковид в Бургас са 86
Починали са 12 потвърдени заразени.
Активните случаи са 15 810. 990 са в болница, 50 – в интензивни отделения.
Новопостъпилите в болнично заведение през последното денонощие са 128.
1954 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 70; Бургас - 86; Варна - 67; Велико Търново - 16; Видин - 10; Враца - 36; Габрово - 20; Добрич - 22; Кърджали - 14; Кюстендил - 24; Ловеч - 17; Монтана - 19; Пазарджик - 39; Перник - 35; Плевен - 14; Пловдив - 105; Разград - 11; Русе - 36; Силистра - 26; Сливен - 28; Смолян - 11; София област - 44; София град - 210; Стара Загора - 73; Търговище - 17; Хасково - 35; Шумен - 29; Ямбол - 27 души.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13541
|предишна страница [ 1/2257 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сериозни проблеми със спешната помощ по Южното Черноморие
22:01 / 19.08.2022
Служебният енергиен министър с извънредно включване
21:54 / 19.08.2022
Оставиха в ареста мъжа, хванат с рекордните 105 килограма хероин
21:29 / 19.08.2022
Това малко ангелче има нужда от вашата помощ
21:28 / 19.08.2022
Нинова: С Кирил седем месеца се борихме срещу "октопода" в държав...
21:02 / 19.08.2022
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какво става на тази магистрала "Тракия"? Нов инцидент отпреди минути
14:50 / 19.08.2022
22 области в България са предупредени за днес
09:23 / 19.08.2022
Актуални теми
Абонамент
Анкета