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Новозаразените с ковид в Бургас са 86
Автор: Екип Burgas24.bg 09:23 / 20.08.2022Коментари (0)95
© БГНЕС
1141 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие у нас, сочат данните в Единния информационен портал. Направени са 5264 теста. Положителните проби са близо 22%.

Починали са 12 потвърдени заразени.

Активните случаи са 15 810. 990 са в болница, 50 – в интензивни отделения.

Новопостъпилите в болнично заведение през последното денонощие са 128.

1954 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 70; Бургас - 86; Варна - 67; Велико Търново - 16; Видин - 10; Враца - 36; Габрово - 20; Добрич - 22; Кърджали - 14; Кюстендил - 24; Ловеч - 17; Монтана - 19; Пазарджик - 39; Перник - 35; Плевен - 14; Пловдив - 105; Разград - 11; Русе - 36; Силистра - 26; Сливен - 28; Смолян - 11; София област - 44; София град - 210; Стара Загора - 73; Търговище - 17; Хасково - 35; Шумен - 29; Ямбол - 27 души.



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