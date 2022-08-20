Новозаразените с ковид в Бургас са 86

© БГНЕС 1141 са новите случаи на коронавирус през последното денонощие у нас, сочат данните в Единния информационен портал. Направени са 5264 теста. Положителните проби са близо 22%.



Починали са 12 потвърдени заразени.



Активните случаи са 15 810. 990 са в болница, 50 – в интензивни отделения.



Новопостъпилите в болнично заведение през последното денонощие са 128.



1954 души са отчетени като излекувани през последното денонощие.



Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 70; Бургас - 86; Варна - 67; Велико Търново - 16; Видин - 10; Враца - 36; Габрово - 20; Добрич - 22; Кърджали - 14; Кюстендил - 24; Ловеч - 17; Монтана - 19; Пазарджик - 39; Перник - 35; Плевен - 14; Пловдив - 105; Разград - 11; Русе - 36; Силистра - 26; Сливен - 28; Смолян - 11; София област - 44; София град - 210; Стара Загора - 73; Търговище - 17; Хасково - 35; Шумен - 29; Ямбол - 27 души.