Образователният министър увери: Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия
Автор: Екип Burgas24.bg 20:29
©
"С нормална доза чувство за професионална тревожност дали всичко ще е наред, като министър. Като родител - с вяра и оптимизъм. Ние вярваме, като общество, че нашите деца може да живеят по-добре заради образованието. Затова 15-ти септември е толкова важен ден", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев в навечерието на първия учебен ден. 

На въпроса дали часовете за точните науки ще бъдат за сметка на тези за езиците, Вълчев уточни "Ако погледнем в един по-дълъг период, ние постоянно натоварваме учебния план с нови и нови предмети - Увеличихме чуждоезиково обучение, въведохме втори чужд език, гражданско образование, компютърно моделиране, увеличихме профилираната подготовка, и всичко това е за сметка на останалите общооразователни дисциплини. Виждаме най-големите проблеми в точните науки", призна министърът пред bTV. 

Причина за това Вълчев изтъкна изкривяванията в гимназиалния етап по отношение на чуждите езици - много голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии, без след това да учат останалите предмети на чужд език. "Много училища със слаби резултати по математика и природни науки са избрали  да приоритизират чуждия език. 

Плановете на министерството на образованието са да  се ограничат рамковите учебни планове с интензивно изучаване на език в тези училища, които учат след това останалите предмети на чужд език. Това ще зависи от техните образователни резултати. Когато образователните резултати по математика и български език са ниски - нормално да насочиш часовете от разширената подготовка към български език и математика. 

На въпроса дали гарантира, че предметът "Добродетел и религии" не влиза в учебната програма само за да се отговори на очакванията на църквата, Вълчев отговори: "Нито едно дете няма да бъде принудено да изучава религия, ще има алтернативна програма. Религия има в почти всички европейски страни, има и европейска препоръка в насърчаването на изучаване на религия, но при определени принципи, свързаност с толерантност, уважение"

3000 училите от началните класове ще преподават "религия".



Статистика: