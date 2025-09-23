ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Освободиха българина с двойно гражданство, мобилизиран в Украйна
"Не забравяйте, че преди всичко сме хора! Няма по големи и истински ценности от живота, здравето и мира. Всичко друго е без значение", допълва Попов.
Той подчерта, че 28-годишният мъж е в добро състояние и се намира на сигурно място.
"Фокус" припомня, че от МВнР казаха по-рано, че младият мъж притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, хората с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.
"Наясно сме с казуса още от самото му начало. Поддържаме и връзка с близките на момчето", каза външният министър Георг Георгиев.
Случая коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който каза, че лично ще се свърже с президента на Украйна Володимир Зеленски.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зимни и летни температури в сряда
20:41 / 23.09.2025
Адско задръстване на АМ "Тракия"
20:42 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа с...
20:42 / 23.09.2025
Очаква се решението по делото срещу кмета Коцев
19:05 / 23.09.2025
Георг Георгиев: Държим връзка с близките на Любомир Киров, ще нап...
19:04 / 23.09.2025
МВнР: Любомир Киров има украинско гражданство, в задълженията му ...
17:31 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Българин: Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам!
09:43 / 21.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета