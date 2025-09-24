Външният министър: Любомир Киров има издаден български паспорт, може свободно да напусне Украйна

© В работата си ние целим ефективност, а не публичност. Към настоящият момент Любомир Киров има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Това заяви българският външен министър Георг Георгиев, предаде репортер на "Фокус".



"В такива ситуации, колкото по умерени са реакциите, толкова повече добавена стойност има. Ако искаме да свършим работата, трябва да се свърши, вместо да вдигаме шум. Това, което към настоящия момент е сторено, смятам, че дава достатъчно основание да се каже, че България и всички български институции работят в правилната посока", коментира още той.