Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Външният министър: Любомир Киров има издаден български паспорт, може свободно да напусне Украйна
Автор: Лора Димитрова 20:13Коментари (0)110
©
В работата си ние целим ефективност, а не публичност. Към настоящият момент Любомир Киров има издаден български паспорт, с който може свободно да напусне Украйна. Това заяви българският външен министър Георг Георгиев, предаде репортер на "Фокус".

"В такива ситуации, колкото по умерени са реакциите, толкова повече добавена стойност има. Ако искаме да свършим работата, трябва да се свърши, вместо да вдигаме шум. Това, което към настоящия момент е сторено, смятам, че дава достатъчно основание да се каже, че България и всички български институции работят в правилната посока", коментира още той.



Още по темата: общо новини по темата: 5
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »
23.09.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България спира договора за транзит на руски газ
17:10 / 24.09.2025
Вижте ценоразписа на глобите според новия Закон за движение по пъ...
16:05 / 24.09.2025
Зафиров след заседанието на Националния борд по водите: Има цели ...
17:18 / 24.09.2025
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен проку...
15:25 / 24.09.2025
Удар! Хванаха контрабанда за над 800 000 лева!
15:05 / 24.09.2025
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
14:51 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:47 / 23.09.2025
Никол Станкулова побесня
20:41 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
10:04 / 22.09.2025
Бургас е предупреден!
14:25 / 24.09.2025
Борят се за живота на мъж след челен сблъсък в Бургаско
09:07 / 24.09.2025
Сервитьорка от Украйна спаси живота на клиент в заведение на морето
16:31 / 22.09.2025
На Валери въобще не му дреме за Мария Бакалова
10:28 / 23.09.2025
Актуални теми
Формула 3 сезон 2025
Катастрофи в България
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Пенсионната реформа
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: