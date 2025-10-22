ЗАРЕЖДАНЕ...
Отново гледат мярката на момчето, намушкало друго в мола
© NOVA
Очаква се позицията от болницата, в която беше настанено.
По-рано стана ясно, че 15-годишното момче е в Националната кардиологична болница. Направени са му били всички изследвания и консултации и е в стабилно състояние.
"Фокус" припомня, че вчера на няколко пъти беше прекъсвано заседанието на Софийския градски съд, на което трябваше да се реши дали момчето да остане в ареста. Причината е, че на момчето му стана лошо и се наложил да бъде откаран за изследвания в болница.
Още по темата
/
Психиатър: Родителите трябва да бъдат привлечени като съпричастни към престъпното деяние на своето дете!
12:00
Образователен медиатор: Мерките срещу насилието не се изчерпват с видеонаблюдение и охрана на сградите
21.10
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне
20.10
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20.10
Още от категорията
/
Криминален психолог за случая с убития Краси: Необходими са промени в Закона за борба с противообществени прояви на непълнолетни, защото е от 1957 година
21.10
Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.