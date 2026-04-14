Никола Николов - Паскал е постигнал споразумение с прокуратурата по т.нар. "дело за Митниците", признал е вината си и е получил условна присъда от две години и осем месеца с четиригодишен изпитателен срок. Това става ясно от системата на Софийския градски съд. Документът е публикуван на 26 март и одобрен от съдия Николай Николов, информира ФОКУС.

Паскал трябва да заплати и глоба в размер на 12 782 евро. Одобреното от съда споразумение има силата на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

Преди месеци стана ясно, че Паскал, който беше екстрадиран от Сърбия през август миналата година, страда от мозъчен тумор и сърдечно заболяване.