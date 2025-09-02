Новини
Адвокатът на Паскал: Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства
Автор: Екип Burgas24.bg 09:22Коментари (0)198
© NOVA
Към настоящия момент нямам информация прокуратурата да е обжалвала определението на съда за пускане на клиента ми под парична гаранция. Но все още има срок, в който могат да го направят. Това съобщи адвокат Димитър Марковски, коментирайки решението на Софийския градски съд да пусне клента му Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. 64-годишният мъж беше екстрадиран от Сърбия и задържан у нас за 72 часа. 

Защитникът му категорично отрече клиентът му да е "контрабандист №1", както беше наречен от бившия шеф на ДАНС. "Думите на ръководни кадри от ДАНС са базирани на оперативна информация. Това не са доказани факти. Те не могат да се използват като редовни и годни доказателства“, подчерта той. 

И добави, че присъствието на Николов по това наказателно дело, ще "разбули мистификацията около неговия образ“, изграден през годините.

Относно подозренията, че Паскал се е върнал в страната, за да съдейства на властите и евентуално да участва в политическа схема, Марковски беше категоричен: "Ако имаше договорка  с прокуратурата, щяхме да видим други резултати – парична гаранция още при екстрадирането, а не искане за най-тежката мярка. Това не се случи. Задържан беше за 72 часа, а прокуратурата настоя пред съда за арест, въпреки че предоставих надлежна медицинска документация“.

Най-обсъжданата част от показанията на Николов е свързана със споменаването на имената на съпредседателя на "Продължаваме промяната" Асен Василев и бившия вътрешен министър Бойко Рашков. "Господин Николов не е имал личен контакт с Асен Василев или Бойко Рашков. Той е предал информация, която е чул от друг обвиняем. Това не са твърдения от първо лице“, поясни защитникът пред NOVA.

Марковски обаче подчерта, че дори и такава информация има правен статус. "Обясненията на обвиняемите са доказателствени средства по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Те подлежат на проверка, но са част от доказателствения процес“. 

На въпрос защо до момента  Асен Василев и Бойко Рашков не са разпитани, Марковски поясни: "Това е тактика на разследването и преценка на самите разследващи прокурори. Не може да бъдат викани без сериозен набор от доказателства. Предстои да се види как ще се развие процесът“.



