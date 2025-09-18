ЗАРЕЖДАНЕ...
|Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
"С тъга и болка искам да съобщя, че тази сутрин почина моя брат - старши полицай Ивайло Попов, докато е бил на работа", заяви кметът на село Бистрица Самуил Попов.
Той разказа за случилото се във Facebook: "Причината за смъртта му е сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност.
Искам да изкажа благодарност към колегите му, с които е бил на работа и благодарение на които е получил незабавна долекарска помощ, на екипа в линейката, които са продължили да му оказват животоспасяваща помощ и на доктор Юруков от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
Въпреки, че е бил откаран само за 2 минути от пристигането на Спешната помощ до "Пирогов", сърцето му не е издържало.
Опелото ще започне от 12:00 часа на 19.09.2025 г. в църквата "Св. Вмкч. Георги Победоносец" с. Бистрица".
