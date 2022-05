© Отворено писмо от група общественици до Николай Денков, министър на образованието в България:



Филмът "Второто освобождение" разтресе емоционално много от нас, на други отвори очите за Истината, a първите бяхме и изумени как подобна продукция се излъчва в БНТ на Кошлуков.







След този пробив в системата, за който може би е имало надежди, че ще потъне като множество истински и качествени неща в България, е време за още един, още по-силен и смислен.



"Десен форум", подкрепяни от ред български общественици, отправяме предложение до министъра на образованието акад. Николай Денков "Второто освобождение" да се представи на учениците от 8 до 12 клас в страната. Това може спокойно да се случи в часовете по история, гражданско образование или в часа на класния, особено заради периода, в който се намираме - края на учебната година, когато върви процес по оформяне на учениците, а не толкова активно преподаване на нови уроци.



Да изгледат една българска историческа продукция за учениците със сигурност ще е интересно, но най-вече ще е полезно, защото ще научат Истината за един черен период от историята ни. Исторически момент, който в учебниците се претупва. Исторически момент, който илюстрира Руско-съветската империя не в светлината на освободител, както е представена Русия при "Първото освобождение", което всъщност е първи опит за ново поробване, а на кръвожаден окупатор. Точно какъвто е днес Руската федерация на територията на суверенна Украйна.



Убедени сме, че представителите на "другата гледна точка" няма да имат нищо против тя да се представи на учениците, тъй като на българското дете е спестена истинската историята на България в следвоенните години.



Инициативата подемаме след съгласието на проф. Светослав Овчаров, който е продуцент на филма.



Подкрепящи инициативата:



Петър Славов, адвокат и народен представител в 43-ото Народно събрание



Д-р Цецка Бачкова, политолог и народен представител 45-ото и 46-ото Народно събрание



Таня Еленска, учител



Димитър Сяров, адвокат и народен представител 45-ото и 46-ото Народно събрание



Проф. д.н. Милена Стефанова



Жени Шиер, социолог



Иван Димитров, юрист



Даниела Райчева, финансист



Атанас Шарков, IT предприемач



Калин Манолов, журналист



Петър Здравков, журналист



Василка Милева-Йорданова, икономист



Емил Димитров, IT предприемач



Десислава Цветкова, адвокат



Мартин Бойчев, инженер



Виктория Каракостова, лекар



Калоян Жилов, студент по право



Калоян Ханджийски, мениджър



Катя Симеонова, архитект



Здравко Боджов, икономист



Мирослав Евтимов, политолог



Стелиян Маджаров, юрист



Албена Белянова, юрист



Росен Иванов, юрист



Ангел Атанасов, юрист



Стоян Михайлов, социолог



Георги Александров, преводач



Георги Гайдаров, адвокат



Надежда Пампорова, архитект



Преслав Нейчев, експерт в сферата на дигиталните медии



Дончо Златев, директор на Център за образование и култура "Проф. Елка Константинова"



Доц. д-р Валерия Кардашевска, преподавател в НАТФИЗ



Велислав Ве личков, адвокат



Петромир Кънчев, адвокат



Доц. Методи Андреев, преподавател в УАСГ



Евгений Кънев, д-р по икономика



Юлиана Николова, инженер



Доц. д-р Гергана Начева



Доц. д-р Пенка Георгиева



Георги Мавродиев, адвокат



Стефан Радев, юрист, доктор по административно право



Мая Миланова, лекар



Пепа Митева, икономист



Александър Панайотов, математик



Стефан Пеев, финансист



Боряна Виденова, ВиК инженер



Борил Димитров, географ



Стоян Стоянов, инженер



Димитър Миланов, икономист



Доц. Иван Станев



Валентин Величков, IT консултант



Николай Чистов, финансист и предприемач



Иво Баев, адвокат



Чавдар Влъчков, старши мениджър консултантски услуги



Адриан Миков, програмист



Кънчо Кънчев



Димитър Горановски



Брояна Василева, икономист



Магдалена Нейкова, лекар-дерматолог



Вержиния Балчева - "Дъга филм"



Юрий Балчев - "Дъга филм"



Проф. д-р Вили Лилков



Емил Соколов, докторант по история и учител



Диляна Радоева, адвокат



Петър Фотев, преподавател в МУ - Варна



Гергана Николова, учител



Ануш Езегелян, лекар



Надежда Янчева, учител



Даниела Костадинова, икономист



Мария Гарева, литератор



Весислава Танчева, PR експерт