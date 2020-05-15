ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Психичноболен мъж преби съселянин
Мъжът, жител на село Менгишево, обяснил пред дошлия на място екип, че късния следобед на 12 май неизвестен му нанесъл побой. След получения сигнал са проведени бързи действия за установяване на извършителя.
Установен е 66-годишният извършител от село Менгишево, който бил настанен в психиатрично отделение в МБАЛ- Велики Преслав. Работата по образуваната преписка продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
И детските градини отварят!
12:05 / 15.05.2020
Оставиха в ареста Красимир, задигнал строителни материали за над ...
11:31 / 15.05.2020
Официално: Моловете отварят в понеделник!
11:32 / 15.05.2020
Миролюба Бенатова със скандално разкритие за интервюто с ген. Мут...
11:48 / 15.05.2020
След пиянски запой: Жена нападна полицай с брадва, мъже го пребих...
11:47 / 15.05.2020
Радев: Българите излизат от състоянието на хипноза след създаване...
11:06 / 15.05.2020
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много нови случаи на коронавирус у нас за последното денонощие
08:19 / 13.05.2020
Актуални теми
Абонамент
Анкета