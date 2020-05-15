Психичноболен мъж преби съселянин

© Вчера преди обяд за преглед в МБАЛ- Шумен постъпил 72-годишен мъж. Медиците установили, че е с фрактура на ребро вдясно. Подаден бил сигнал в полицията.



Мъжът, жител на село Менгишево, обяснил пред дошлия на място екип, че късния следобед на 12 май неизвестен му нанесъл побой. След получения сигнал са проведени бързи действия за установяване на извършителя.



Установен е 66-годишният извършител от село Менгишево, който бил настанен в психиатрично отделение в МБАЛ- Велики Преслав. Работата по образуваната преписка продължава.