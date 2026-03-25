Разбиха нелегална фабрика за фалшиви лекарства и анаболни стероиди у нас
© ГДНП
В СДВР е получена оперативна информация за доставка на пратки от трети страни, съдържащи суровини за изработката на лекарствени продукти от различен тип. В хода на предприетите действия бе разбита незаконно функционираща производствена база за фалшиви анаболни стероиди, лекарствени продукти и хранителни добавки на територията на столицата.
Установени са били 4 помещения, използвани от мъж за производство на течни препарати и таблетки и пълненето им в ампули и блистери. Там са били намерени и иззети над 200 кашона и пластмасови съдове, съдържащи над милион хапчета, множество чували със суровина за производство на лекарствени продукти, ампули с течност, стъклени шишенца с инжекционен разтвор и няколко машини, служещи за производствен процес на хапчета. Мъжът, известен на МВР с полицейска регистрация от 2022 г. за същото престъпление, е използвал за разпространението на препаратите интернет сайт и страница в социална мрежа. С цел продажба, опаковките били брандирани с името на измислен производител на лекарствени средства, който реално не съществува.
В столична аптека при контролна покупка е засечена продажба на лекарствени продукти с режим на отпускане по "лекарско предписание“, без да е предоставена рецепта. При извършената проверка е установено, че лекарственият продукт назад във времето е продаван нерегламентирано в големи количества.
В аптеки в Бургас е установена продажба на лекарствени продукти в отсъствието на магистър-фармацевт, както и медикаменти с изтекъл срок на годност. В козметичен салон в морския град са установени консумативи за иглено въвеждане, множество фабрично опаковани игли, както и опаковки ботулинов токсин, "филъри“ - лекарствени продукти, забранени за употреба извън лекарски кабинет и без сертификат за обучение.
В търговски обект в Русе са намерени хранителни добавки с изтекъл срок на годност.
