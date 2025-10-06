Новини
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
Автор: ИА Фокус 09:04
© БНТ
виж галерията
Човек от публиката загина, а жена е с опасност за живота след като състезателен автомобил изпуска завой, минава през мантинелата и се врязва в публиката. Трагедията се случва вчера по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир", провеждащо се край Варна.

Достатъчно добре ли е било обезопасено трасето и защо е имало зрители точно на това място?

"Не знам как хората са се озовали на това място. Аз проверявам заедно с отговорника по трасето, и преди да отворим трасето, аз минах оттук. На това място нямаше публика. А след това дали са минали през гората - не мога да знам как са се озовали тук", това заяви пред БНТ Слави Славов, който е спортен директор на ралито.

Рали шофьорът предишният ден е имал тренировка, посочи Славов. Според него пилотът е изтървал завоя.

"Натиснал е спирачки и колата е отишла в мантинелата. Друго обяснения нямам. Аз видях видеото. Той свали предавки преди завоя, както е нормално. Но след това не видях гумите да завиват по посока на завоя, а видях как той просто натиска спирачките",  добави Славов.




Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
