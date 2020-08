Коцето Калки, Мартина Табакова и струнен квартет "Viva" готвят концерт на остров Света Анастасия

© Остров Света Анастасия



0 коментара за Остров Света Анастасия



На фона на залязващото слънце и приказни морски пейзажи ще се насладите на едни от най-романтичните дуетни песни, като "Spend My Lifetime Loving You" от филма маската на Зоро, "Shallow", "All of Me", "Something Stupid", "Hallellujah", аранжирани специално за солисти и камерна формация. На концерта ще бъде представен и диска "Great Love Duets".



Програма:



18:00 ч. - Отплаване от "Магазия 1"



19:00 ч. - Начален час на концерта



21:00 ч. - Отплаване към Бургас



Цена на билет с включен транспорт: 29 лева



Билети можете да закупите от Туристически информационен център "Часовника", касата във фоаето на "Магазия 1" и онлайн в мрежата на https://www.eventim.bg/.



Повече информация и предварителна резервация на телефон 0882 004 124 - всеки ден от 9 часа до 17 часа и reservations@gotoburgas.com.