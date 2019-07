Много интересни събития попаднаха в програмата на БулевАРТ тази седмица

© Няколко интересни събития са включени в инициативата БулевАРТ тази седмица. Довечера ще бъде представена изложба на българския стрийт арт художник Nasimo. Откриването на изложбата "Life is a Study'' ("Животът е училище") и представяне на книгата-албум "25 Years of Nasimo: Sketchbook'' ("Скицникът на Насимо"), ще бъдат на 23-ти юли от 19:00, в Арт галерия "Garyeli", на ул."Константин Фотинов" N 29. Art Gallery Garyeli е един от най-новите обекти на БулевАрт мрежа на сетивата.



На 24.07.2019 от 21,30 часа на Burgas International Film Festival ще бъде представен късометражният филм "Преливане", създаден от бургаските ученици и техните ментори. Младите и талантливи герои от БулевАрт ще ви докажат, че филмовото изкуство си заслужава! Не пропускайте премиерата. Мястото е Културен Център "Морско Казино", гр.Бургас



На 1 август стартира инициативата творчески четвъртъци, за които организаторите на БулевАРТ набират участници.



Инициатива ще се провежда на ул. "Милин Камък" от 16:00 часа, всеки четвъртък. Всеки които изработва красиви и чудни неща може да се включи, като избере, който и да е ЧЕТВЪРТЪК. Ако желаете да участвате в създаването на цветна уличка може да заявите своето участие на фейсбук страницата на инициативатаboulevart.bg. Всеки, който обича изкуството и красивите неща е добре дошъл да разгледа, да послуша хубава музика и да се позабавлява.



Творческите ЧЕТВЪРТЪЦИ стартират на 01.08.2019г. от 16 часа.



ПРОГРАМА



Art Gallery GARYELI



23.07.2019г. вторник от 19:00 ч. представя българския стрийт арт художник. Nasimo



Откриването на изложбата "Life is a Study'' ("Животът е училище") и представяне на книгата-албум "25 Years of Nasimo: Sketchbook''



Art Gallery Nesi



24.07.2019г. срядаот 18:00 ч. до 20:00 ч. Откриването на изложбата живопис на Васил Стоев.



Rotonda café-bistro /Burgas Film Lab



Думата е ПРЕМИЕРА! Датата е> 24.07.2019г. от 21:00ч. >ПРЕЛИВАНЕ



Не пропускайте премиерата на късометражния филм "Преливане", създаден от бургаските ученици и техните ментори. Очакваме ви! Burgas International Film Festival - Сцена Охлюва







КАТМАНИЯ - Вкусни катми



Сцена "БулевАрт". Не пропускайте музикалните изпълнения всеки ден. Дилян Дянков - китарни импровизации върху блус, рок, джаз-фънк



Ti Bar & Kitchen 26.07 петък от 21:00ч. Вечер на 80-те



27.07 събота от 21:00ч. Гост изпълнител Таня Иванова



Галерия Пролет



изложба живопис на Свилен Блажев.



Художникът Свилен Блажев гостува в бургаската галерия "Пролет" с живописна изложба под надслов "Южни пейзажи II".



8 mamas



26.07.2019г. петък от 21:00 ч. до 00:00 ч. Red light district project 2.08.2019г. петък от 21:30 ч. до 0:30 ч. Илин Папазян - акустично китара и глас 11.08.2019г. неделя от 21:30 ч. до 0:30 ч. Argentina в 8 mama's



Арт магазин - Галерия VEST



Понеделник, сряда и петък от 15:00ч.Организира работилнички по изобразително и приложно изкуство.