Купонът в Бургас днес и през целия уикенд ще е Морска гара. Хиляди меломани станаха част от SPICE Music Festival 2021. Утвърдилото се като традиция музикално събитие събра почитателите на музиката на 90-те, а пространството до Морска гара буквално е препълнено до краен предел, предава репортер на Burgas24.bg.



Първи на сценатасе качи DJ Dian Solo, който отстъпи сцената на Danzel и Real Mccoy. Малко преди 20 часа култовите Дони и Момчил зарадваха феновете си с най-популярните си хитове. Швейцарският певец, композитор, диджей, музикален продуцент и танцьор DJ Bobo излезе пред бургаските фенове в 21.30 часа, а след него белгийската денс група Sylver е подготвила сет за много танци.



Любимите хитове Remember the time, Lonely, Let it rain на световноизвестния рапър Нана ще звучат след полунощ.



Не пропускайте и следващите фестивални вечери!



