© Burgas24.bg виж галерията Програмата по часове за SPICE Music Festival 2021 вече е факт.Очакваме те този петък на Пристанище Бургас, защото планираме да си прекараме незабравимо. Вратите отварят в 17:00 часа. Старт на музикалното парти ще даде DJ Dian Solo, след него на сцената се качват Danzel и Real Mccoy, съобщават организаторите.



Любими хитове на Дони и Момчил феновете ще могат да чуят в 19.45 часа. Швейцарският певец, композитор, диджей, музикален продуцент и танцьор DJ Bobo ще излезе пред бургаските фенове в 21.30 часа, а белгийската денс група Sylver е подготвила сет за много танци. Любимите хитове Remember the time, Lonely, Let it rain на световноизвестния рапър Нана ще звучат след полунощ.



Последни билети за SPICE Music Festival 2021 ще откриеш онлайн в www.ticketstation.bg, в офис мрежата на EasyPay, в магазини На Тъмно, както и на място в дните от фестивала.



В прикачените изображения ще откриете програмата за петък и събота.