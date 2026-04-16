Стартират директни полети между Ереван и Бургас това лято. Първият полет ще бъде на 4 юни. Това стана ясно по време на официалното откриване на българо-арменския експо форум "EuroBridge 2026“ , съобщава Burgas24.bg.

Директната самолетна линия ще се изпълнява всеки четвъртък от авиокомпания "Електра“. Очаква се тя да улесни значително бизнес контактите, туризма и икономическия обмен между двете държави.

"Бургас може да бъде врата към Европейския съюз за арменските стоки, а възможностите за сътрудничество между двете държави са многобройни, като туризмът е една от най-перспективните сфери“, подчерта кметът Димитър Николов в приветствието си на форума.

Посланикът на Армения Н. Пр. Цовинар Амбарцумян изрази благодарност за изключително приятелското отношение на кмета, както и за неговата инициативност и активна роля в развитието на двустранните взаимоотношения.

Събитието стартира днес в Експо център "Флора“. Форумът събира производители и бизнеси от Армения и България с цел създаване на нови партньорства и развитие на търговските отношения между двете страни. Той се организира от "Made by Armenians“, "Арменско-Българска Асоциация на сътрудничество“ и "AM-BG IMPEX“ с подкрепата на Министерството на икономиката на Република Армения, посолството на Армения в България, Арменско-българската търговско-промишлена палата, Община Бургас и БТПП.

Форумът продължава на 17 април от 10:00 до 17:00 часа с B2B срещи и отворен достъп за посетители, а на 18 април ще се проведе от 10:00 до 13:00 часа.