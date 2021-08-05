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Пръскат срещу комари в Бургас, вижте графика
Автор: Иван Сотиров 10:50 / 05.08.2021Коментари (0)160
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Запознайте се с графика за пръскане против комари от 5 до 30 август със студен/топъл аерозол. Ще се обработват паркове и градини, комплекси и квартали, биотопни зони. През целия месец ежеседмично ще се третират местата в Морската градина и парк "Езеро“, където се провеждат културни събития. Имагоцидните обработки в основния график ще се извършват от 00.30 до 04.30 часа. Дезинфекционна станция – Бургас си запазва правото да променя нарядите при влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.

05.08.2021 г. - ЦГЧ, Ж.К. "ЛАЗУР“;

06.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК "ЕЗЕРО“;

09.08.2021 г. - Ж.К. "ИЗГРЕВ“ И Ж.К. "ЗОРНИЦА“;

10.08.2021 г. - Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ“;

11.08.2021 г. - Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ“, Ж.К. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“;

12.08.2021 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ“ - ВЕТРЕН , КВ. "ВЕТРЕН“, КВ. "БАНЕВО“;

13.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ПАРК "ЕЗЕРО“;

16.08.2021 г. - ПАРКОВЕ В К-С "МЕДЕН РУДНИК“, С. MAРИНКА;

17.08.2021 г. - КВ. "САРАФОВО“, КВ. "ЧЕРНО МОРЕ“ И "РУДНИК“;

18.08.2021 г. - КВ. "КРАЙМОРИЕ“, КВ. "Г.ЕЗЕРОВО“, КВ. "АКАЦИИ“ И КВ. "ПОБЕДА“;

19.08.2021 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ“, ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – МЕСТНОСТ "ПОДА“;

20.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК "ЕЗЕРО“;

23.08.2021 г. - ГРОБИЩЕН ПАРК, 5-И КИЛОМЕТЪР, ГР. БЪЛГАРОВО;

24.08.2021 г. - КВ. "ЛОЗОВО“ И КВ. "ДОЛНО ЕЗЕРОВО“;

25.08.2021 г. - ПАРК “СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/, ПАРК “СВ.ТРОИЦА" в К-С "СЛАВЕЙКОВ“, ПАРКОВЕ "ИЗГРЕВ“ И "ИЗТОК“ В Ж.К. "ИЗГРЕВ“, ГРАДИНИ ЦГЧ И Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ“;

26.08.2021 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ“, "ВЕТРЕН“, ГРАДИНИ Ж.К. "ЛАЗУР“ И "ЗОРНИЦА“;

27.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ПАРК "ЕЗЕРО“;

30.08.2021 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ“, ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – МЕСТНОСТ "ПОДА“.








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