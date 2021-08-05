Пръскат срещу комари в Бургас, вижте графика

© Запознайте се с графика за пръскане против комари от 5 до 30 август със студен/топъл аерозол. Ще се обработват паркове и градини, комплекси и квартали, биотопни зони. През целия месец ежеседмично ще се третират местата в Морската градина и парк "Езеро“, където се провеждат културни събития. Имагоцидните обработки в основния график ще се извършват от 00.30 до 04.30 часа. Дезинфекционна станция – Бургас си запазва правото да променя нарядите при влошени условия на атмосферно влияние - дъжд, силен вятър и др.



05.08.2021 г. - ЦГЧ, Ж.К. "ЛАЗУР“;



06.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК "ЕЗЕРО“;



09.08.2021 г. - Ж.К. "ИЗГРЕВ“ И Ж.К. "ЗОРНИЦА“;



10.08.2021 г. - Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ“;



11.08.2021 г. - Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ“, Ж.К. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“;



12.08.2021 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ“ - ВЕТРЕН , КВ. "ВЕТРЕН“, КВ. "БАНЕВО“;



13.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ПАРК "ЕЗЕРО“;



16.08.2021 г. - ПАРКОВЕ В К-С "МЕДЕН РУДНИК“, С. MAРИНКА;



17.08.2021 г. - КВ. "САРАФОВО“, КВ. "ЧЕРНО МОРЕ“ И "РУДНИК“;



18.08.2021 г. - КВ. "КРАЙМОРИЕ“, КВ. "Г.ЕЗЕРОВО“, КВ. "АКАЦИИ“ И КВ. "ПОБЕДА“;



19.08.2021 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ“, ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – МЕСТНОСТ "ПОДА“;



20.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК "ЕЗЕРО“;



23.08.2021 г. - ГРОБИЩЕН ПАРК, 5-И КИЛОМЕТЪР, ГР. БЪЛГАРОВО;



24.08.2021 г. - КВ. "ЛОЗОВО“ И КВ. "ДОЛНО ЕЗЕРОВО“;



25.08.2021 г. - ПАРК “СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/, ПАРК “СВ.ТРОИЦА" в К-С "СЛАВЕЙКОВ“, ПАРКОВЕ "ИЗГРЕВ“ И "ИЗТОК“ В Ж.К. "ИЗГРЕВ“, ГРАДИНИ ЦГЧ И Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ“;



26.08.2021 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ“, "ВЕТРЕН“, ГРАДИНИ Ж.К. "ЛАЗУР“ И "ЗОРНИЦА“;



27.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ПАРК "ЕЗЕРО“;



30.08.2021 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ“, ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – МЕСТНОСТ "ПОДА“.