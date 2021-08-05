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|Пръскат срещу комари в Бургас, вижте графика
05.08.2021 г. - ЦГЧ, Ж.К. "ЛАЗУР“;
06.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК "ЕЗЕРО“;
09.08.2021 г. - Ж.К. "ИЗГРЕВ“ И Ж.К. "ЗОРНИЦА“;
10.08.2021 г. - Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ“;
11.08.2021 г. - Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ“, Ж.К. "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“;
12.08.2021 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ“ - ВЕТРЕН , КВ. "ВЕТРЕН“, КВ. "БАНЕВО“;
13.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ПАРК "ЕЗЕРО“;
16.08.2021 г. - ПАРКОВЕ В К-С "МЕДЕН РУДНИК“, С. MAРИНКА;
17.08.2021 г. - КВ. "САРАФОВО“, КВ. "ЧЕРНО МОРЕ“ И "РУДНИК“;
18.08.2021 г. - КВ. "КРАЙМОРИЕ“, КВ. "Г.ЕЗЕРОВО“, КВ. "АКАЦИИ“ И КВ. "ПОБЕДА“;
19.08.2021 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ“, ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – МЕСТНОСТ "ПОДА“;
20.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, ПАРК "ЕЗЕРО“;
23.08.2021 г. - ГРОБИЩЕН ПАРК, 5-И КИЛОМЕТЪР, ГР. БЪЛГАРОВО;
24.08.2021 г. - КВ. "ЛОЗОВО“ И КВ. "ДОЛНО ЕЗЕРОВО“;
25.08.2021 г. - ПАРК “СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/, ПАРК “СВ.ТРОИЦА" в К-С "СЛАВЕЙКОВ“, ПАРКОВЕ "ИЗГРЕВ“ И "ИЗТОК“ В Ж.К. "ИЗГРЕВ“, ГРАДИНИ ЦГЧ И Ж.К. "ВЪЗРАЖДАНЕ“;
26.08.2021 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ“, "ВЕТРЕН“, ГРАДИНИ Ж.К. "ЛАЗУР“ И "ЗОРНИЦА“;
27.08.2021 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ПАРК "ЕЗЕРО“;
30.08.2021 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ“, ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА – МЕСТНОСТ "ПОДА“.
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