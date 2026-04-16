На рехабилитираната писта на Летище Бургас вчера успешно са извършени няколко задължителни тестови полета като част от процедурите преди въвеждането ѝ в експлоатация.

"В 11:02 ч. беше осъществено първото кацане на тестов полет, специално заявен от "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Чрез него бяха проверени пистата и новоизградените системи за безопасно извършване на полети. Подобни тестове са стандартна практика и задължително условие преди пускането в експлоатация на всяка новоизградена или рехабилитирана летищна инфраструктура от този вид“, съобщиха за Burgas24.bg от дружеството.

Самолетът, специално оборудван за целта, е пристигнал от София. След кацането са извършени серия от тестови излитания и кацания с цел пълна проверка на всички системи. В 16:16 ч. полетът излетя обратно за София.