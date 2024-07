Spice Weekend ще разтърси Бургас

© Първата седмица на август ще зададе темпото за целия летен месец в Бургас. А той ще бъде повече от вълнуващ и динамичен. Поредният тематичен уикенд ще бъде с епицентър Spice Music Festival. Емблемата на фестивалния живот в морския град се завръща за шесто издание, а изпълнителите в него са добре познати в световен мащаб.



Тази година 2 и 3 август са датите, които ще съберат изпълнителите на най-големите хитове на 90-те и феновете им на метри от морския бряг! В първия фестивален ден – 2 август – сцената на фестивала ще взривят 2 Unlimited, Haddaway, немската транс група Fragma, денс формацията Groove Coverage, KLF feat. GODDESS, Wanda Dee и Evi Goffin ex-Lasgo. А на 3 август атмосферата ще нажежат с хитовете си британският рапър с индийски корени Panjabi MC, един от първите брейкденс артисти в Европа Captain Hollywood Project, евроденс идолът E-Type, покорителят на класации John Newman, Gareth Gates, David Tavare и Italo Brothers.



Освен музикалното събитие, в Бургас "ще ври и кипи“ от забавления. На остров Света Анастасия концерт ще имат вокални трио Déjà vu (2 август) и музикален спектакъл "НеТАКТично“ с Герасим Георгиев – Геро (3 август). Билетите вече са пуснати в продажба в events.gotoburgas.com, Grabo.bg, Магазия 1 и Туристически информационен център – Часовника.



Музика и вкусна храна няма да липсват в морската градина и района на Флората. В дните от 31 юли до 4 август всеки ден можете да бъдете част от Flora Festival Burgas от 10.00 ч. до 22.00



Не пропускайте и ексклузивната изложба графично изкуство "Модернистите на XX век" в Културен център "Морско казино". Тя се осъществява съвместно с Галерия “Vivacom Art Hall Oborishte 5" под егидата на кмета Димитър Николов. Изключителна частна колекция на галерия “Vivacom Art Hall Oborishte 5" е с графични творби на големите творци Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Марк Шагал и Хуан Миро. Входът е с билети.



На 4 август, неделя, започва и любимият фестивал на всички деца, а и на техните родители – Дни на куклите. Официалното откриване ще бъде на открита сцена "Охлюва“ от 19.30 ч. с постановката "Бременските музиканти“.



SPICE WEEKEND – 2 - 4 август



02 АВГУСТ /ПЕТЪК/



от 10:00 до 21:00 часа



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Александър Г. Коджакафалията“ и Зала "Георги Баев, ет. 0



ИЗЛОЖБА "МОДЕРНИСТИТЕ НА XX ВЕК“



ПИКАСО / ДАЛИ / МИРО



Вход с билети







от 10:00 до 21:00 часа



Пред Експозиционен център "Флора“



Flora Fest Burgas



от 9:00 до 18:00 часа



Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски“,



ул. "Митрополит Симеон“ № 24, етаж 3



ЕКСПОЗИЦИЯ "СТРАНДЖАНСКА ИКОНА“



от 18:00 до 00:45 часа



Морска гара – Бургас



SPICE MUSIC FESTIVAL



18:00 часа – DJ NIKITA



18:30 часа – EVI GOFFIN / Former Singer of ASGO



19:30 часа – FLAGMA



20:30 часа – GROOVE COVERAGE



21:45 часа – HADDAWAY



22:45 часа – KLF feat. GODDESS, WANDA DEE



00:00 часа – 2 UNLIMITED



00:45 часа – DJ DIAN SOLO



Билети: https://ticketstation.bg/bg/p4450-spice-music-festival-2024



20:30 часа



Летен театър Бургас, Приморски парк



БУРГАСКИ МУЗИКАЛНИ ПРАЗНИЦИ "ЕМИЛ ЧАКЪРОВ“ 2024



"МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ“ – МЮЗИКЪЛ ОТ ФРЕДЕРИК ЛОУ



Солисти, хор, оркестър и балет на Държавна опера – Бургас



Билети: https://grabo.bg/burgas/miuzikal-v-burgas-0wt3bu



https://www.eventim.bg/bg/bileti/drzhavna-opera-burgas-leten-teatr-burgas-



1428223/performance.html



Билети: каса Опера – 0884025918, каса Часовника, каса Летен театър (след 18:30 часа)



21:00 часа



Остров Света Анастасия



КОНЦЕРТ НА ВОКАЛНО ТРИО DÉJÀ VU



Билети: Магазия 1, Туристически информационен център Часовника, Grabo.bg, Events.gotoburgas.com



03 АВГУСТ /СЪБОТА/



от 9:00 до 17:00 часа



Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски“,



ул. "Митрополит Симеон“ № 24, етаж 3



ЕКСПОЗИЦИЯ "СТРАНДЖАНСКА ИКОНА“



от 10:00 часа до 21:00 часа



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Александър Г. Коджакафалията“ и Зала "Георги Баев, ет. 0



ИЗЛОЖБА "МОДЕРНИСТИТЕ НА XX ВЕК“



ПИКАСО / ДАЛИ / МИРО



Вход с билети



от 10:00 до 21:00 часа



Пред Експозиционен център "Флора“



Flora Fest Burgas



16:00 часа



Летен театър, Приморски парк



SEA OF BLACK FESTIVAL



Вход свободен



от 18:00 до 00:45 часа



Морска гара – Бургас



SPICE MUSIC FESTIVAL



18:00 часа – DJ NIKITA



18:30 часа – DAVID TAVARE



19:30 часа – PANJABI MC



20:30 часа – GARETH GATES



21:15 часа – CAPTAIN HOLLYWOOD PROJECT



22:15 часа – E-TYPE



23:45 часа – JOHN NEWMAN



01:00 часа – ITALOBROTHERS



01:45 часа – DJ DIAN SOLO



21:00 часа



Остров Света Анастасия



МУЗИКАЛНА КОМЕДИЯ "НЕТАКТИЧНО“ С ГЕРАСИМ ГЕОРГИЕВ – ГЕРО



Билети: Магазия 1, Туристически информационен център Часовника, Grabo.bg, Events.gotoburgas.com



04 АВГУСТ /НЕДЕЛЯ/



от 10:00 часа до 21:00 часа



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Александър Г. Коджакафалията“ и Зала "Георги Баев, ет. 0



ИЗЛОЖБА "МОДЕРНИСТИТЕ НА XX ВЕК“



ПИКАСО / ДАЛИ / МИРО



Вход с билети



от 10:00 до 21:00 часа



Пред Експозиционен център "Флора“



Flora Fest Burgas



Културен център "Морско казино“, Открита сцена "Охлюва“, Приморски парк



МЕЖДУНАРОДЕН КУКЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ОТКРИТО "ДНИ НА КУКЛИТЕ“



18:30 часа



"ГИГАНТСКИ МАРИОНЕТКИ“



Театър "Колибри“ – Крайова, Румъния



19:30 часа



ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ



"БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ"



Куклена школа при Държавен куклен театър – Бургас



20:30 часа



"МИСИЯ СПЯЩАТА КРАСАВИЦА“



Държавен куклен театър – Бургас



19:00 часа



Балюстрада, Приморски парк



"НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ“



20:30 часа



Летен театър Бургас, Приморски парк



"МУЗИКАТА В НАС“ – ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ НА ВА "ФОРТИСИМО“ И ВФ "МОРСКИ ПЕСЪЧИНКИ – Диригент Милена Добрева



Билети: каса Часовника – 0894898098, каса Летен театър (след 18:30 часа)