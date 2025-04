SPICE Music Festival 2025 обяви нови звезди в програмата си

© На 8 и 9 август 2025 г. Бургас отново ще се превърне в горещата точка на музикалните емоции, защото SPICE Music Festival 2025 надгражда вече впечатляващата си програма с още шест легендарни имена, които ще завладеят сцената и сърцата на хиляди музикални фенове.



Към вече обявените артисти - Peter Andre, LayZee aka Mr President, Whigfield, OUTLANDISH, LOFT, INNA, Eagle Eye Cherry, R.I.O feat. U-Jean и Global Deejays - сега се присъединяват още:



Елена Папаризу – гръцката кралица на "Евровизия" ще вдигне градуса на настроението на сцената с хитовете My Number One и Mambo!, носещи огъня на Средиземноморието и заразителна енергия.



Bomfunk MCs – с хита, който промени правилата: Freestyler! Финландската хип-хоп формация, създадена през 1998 г., е известна със своите енергични изпълнения и уникален стил, съчетаващ хип-хоп и електронна музика.



Alcazar – диско сензацията от Швеция ще превърне нощта в едно голямо "Crying at the Discoteque" парти! Поп групата е известна със своите диско и евроденс хитове, които оставят незаличими следи в дискографията на 90-те години и продължават да владеят публиката със своето настроение.



Benassi Bros feat. Dhany – италианският електронен проект с участието на чаровната Dhany ще гостува за първи път на сцената на SPICE Music Festival. Хитове като Hit My Heart, Every Single Day и още клубни класики ще ни разтърсят в малките часова на 9.08. Съчетанието на енергични ритми и мелодични линии, няма да ви оставят безучастни пред сцената.



Maxx – спомняте си купона, който подариха на публиката на SPICE Music Festival преди няколко години – време е да повторят и надградят денс преживяването с експлозия от емблематични за 90-те хитове/



Deep Zone 90's Symphonic Show – специално създадено шоу, което ще обедини духа на 90-те с класическата мощ на симфоничния звук. Истински класически оркестър в комбинация с вокалните изпълнения и електронни бийтове на DEEP ZONE - eмоция, която няма да забравите.