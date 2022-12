Заповядайте на коледен концерт на Духовия оркестър

© След прекрасния концерт по повод 75 години Духов оркестър Бургас, музикантите канят всички свои почитатели на Коледен концерт. В програмата ще се включат млади изпълнители от Националното училище по музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров“.



На 19 декември, от 18.30 ч., в зала 2 на експоцентър "Флора“ ще цари коледен дух, а музикантите ще изпълнят "Santa claus is comin to town", "All I Want for Christmas Is You" и няколко от своите любими джазирани коледни мелодии. Разбира се, в програмата ще прозвучи и вълшебна интерпретация по създадената от композитора Иван Коларов "Бургаски вечери“.



Преди дни Духовият оркестър на Бургас получи най-високото отличие на Съюза на музикалните и танцови дейци "Сребърно огърлие". То бе връчено от председателя на организацията Станислав Почекански. Същото отличие бе присъдено посмъртно на бившия диригент Христо Кожухаров, в знак на признателност и уважение към цялостния му принос, талант и професионализъм. На церемонията присъства още едно важно име, свързано с историята на Духовия оркестър – един от първите му диригенти Йордан Караиванов, който също получи плакет от Съюза в знак на признание за цялостния му труд.