Детето чудо на българската поп музика, което се превърна в един от най-популярните певци

© Загадката Sofia24.bg на 21 юни е свързана с един български поп певец, който има много фенове у нас. Той е роден през 1978 година. Изпълнителят е известен също така като композитор и музикален продуцент. Познахте ли го? Това е Владимир Ампов, който е син на музикантите Тони Ампова и Кирил Ампов, и двамата са част от трио "Спешен случай“.



Владимир Ампов е познат с артистичния си псевдоним Графа. Първото му участие пред публика е през 1988, когато е на 10 години и заедно с трио "Спешен случай“ изпява песента "Мама, татко и аз“. Следва продължението "Мама, татко и аз №2“ и първата му солова песен "Мандарини“. Дебютният албум "Гумени човечета“ излиза на 29 ноември 1993 година. В края на 1994 година излиза първи винилов макси сингъл: All Right, Baby, а през следващата година и вторият – Jump in the river. На 21 юли 1995 г. печели голямата награда на фестивала "Синята перла на Ровин“ в Хърватия. Треньор е в музикалното реалити "Гласът на България“ през 2017, 2018, 2019, 2020 година.



Графа пише сингли за някои български изпълнители, между които Руши Видинлиев ("Хотел", "БГ ТВ“), Любо Киров ("Отново вярвам“), БУБА ("Напред-назад“), Мария Илиева ("Идваш към мен“, "Минало“), Маги Джанаварова и Нора Караиванова ("Колко струваш“), Михаела Филева ("Опасно близки“, "Приливи и отливи“, "Инкогнито“ и др.), Дивна ("Моята музика“), Поли Генова ("Още“), Нели Рангелова ("Вкус на мед“).



На 9 ноември 2008 година се жени за дългогодишната си приятелка Мария, а навръх Великден (19 април 2009 г.) му се ражда син – Крис. На 31 юли 2011 г. се ражда дъщеря му Никол.