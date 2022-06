"Джаз в Бургас" ще се проведе в 4 вечери през юли и август

© Фестивалът "Джаз в Бургас“ се наложи като неизменна част от лятната културна програма на Бургас. С годините той си спечели вярна публика и добро име в музикантските среди. Тази година фестивалът отново ще предостави сцена на някои от най-добрите български джазмени, наред с техни колеги от САЩ, Франция, Швейцария, Тунис и Гърция. Датите, на които ще ги чуете, са 15 - 16 юли и 10 - 11 август.



Традиционна сцена на джаз събитието е вътрешният двор на Експозиционен център "Флора“ в Морската градина. Всяка една от четирите фестивални вечери ще бъде озвучена от по два музикални проекта. Билети за "Джаз в Бургас“ можете да купувате от днес, 20 юни, на каса "Часовника“ и в Експозиционен център "Флора“.



15.07.2022 г., петък, 20:00 ч.



ALEXANDROFF RAGTIME BAND



Деси Тилева – вокал



Мери Начева - вокал



Невилиян Гемижев - кларинет, вокал



Георги Ценев – пиано



Румен Fats Александров - банджо



Димитър Узунов - туба



със специалното участие на



Венцислав Благоев - тромпет







THE MAGIC OF THE TRIO



Живко Петров – пиано



Даниеле Феббо – контрабас



Христо Йоцов - барабани



16.07.2022 г., събота, 20:00 ч.



GUITAR JAZZ NIGHT



REFLECTIONS



Александър Леков – китара



Жулиен Кутманов – клавишни



Боян Тодоров - перкусии







SAUNDTRACK



Костас Магинас (Гърция – Солун)– китара



Росен Захариев – Роко – тромпети



10.08.22 г., сряда, 20:00 ч.



TB4 "TKO(Reborn)"



Тодор Бакърджиев - тромпет



Иван Гърбачев - пиано



Христо Минчев - бас китара



Николай Данев - ударни



STOMP SOCIETY INT



Велека Цанкова - вокал



Александре Мерансиен (FR) - саксофон



Джак Хюз (UK) - пиано



Борислав Илиев - китара



Васил Хаджигрудев - контрабас



Стоил Иванов (Стю) – ударни











11.08.2022 г., четвъртък, 20:00 ч .







CMF







Ева Перчемлиева – вокал, перкусии



Ангел Демирев – китари



Петър Миланов – китара



Христо Минчев – бас



Кирил Добрев – барабани



NO - MAT SPIRITS



Ангел Демирев – електрическа китара



Амине Мраихи (Тунис)– електрически уд



Валентин Конус (Швейцария) – саксофон



Аксел Луссиез Бри (Франция) - барабани







* Ценови категории на билетите:



- за ден - 20.00 лв.



- за два дни - 35.00 лв.



- за три дни - 45.00 лв.



- за четири дни - 55.00 лв.