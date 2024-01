Фънки днес ще вдига наздравици

© Sofia24.bg ще ви разкаже за Димитър Ковачев-Фънки, който днес навършва 64 години. Той е музикант и продуцент, роден е на 19 януари 1960 година в София. През 1991 г. заедно с Иван Несторов – Амебата основават промоутърската фирма София мюзик ентърпрайсис. На следващата година Фънки става вокалист на група Ера, заменяйки Любомир Малковски. С Фънки в състава си групата издава англоезичния си албум Point of view, но през 1994 г. групата се разпада.



След това Фънки свири за кратко като гост-музикант в Монолит, а през 2003 г. се присъединява към Sheky and the boody boys, където свири с бившия си колега от Ера, Михаил Яланджиев – Църо. Двамата свирят и в индъстриъл групата Alien Industry. От 2006 г. Димитър Ковачев е бас китарист на група Турбо, взимайки участие в записите на албума "Съдба“. В периода 2008 – 2009 г. Фънки е част от журито във втория и третия сезон на предаването Мюзик айдъл. През 2012 г. участва във Vip Brother, а през 2013 г. е жури в авторския формат на ТВ7 – "Музикална академия“.



От 2015 г. е част от журито на "Като две капки вода“. Участва и в Big Brother Most Wanted през 2017 година. През 2021 г. Фънки прави своя театрален дебют като гост актьор в комедията "Веселата карета“ на Елин Рахнев продуцирана от Хасковския Драматачен Театър - Иван Димов.



Организирал е над 500 концерта на световни и наши звезди. Благодарение на "София мюзик ентърпрайсис" в България гостуваха "Депеш мод", "Металика", "Дийп Пърпъл", "Назарет", "Джипси Кингс", "Тото", "Инкогнито", Питър Гейбриъл. Фестивалите "Мюзик джем" и "Арена музика", повече от 400 концерта, като и тв предаването "Кречетало" също са проекти на Фънки. Любопитно е, че е бил санитар в инфекциозна болница. Фънки обаче винаги е имал една мечта, а именно да стане музикант. Родителите му пък настоявали той да стане доктор.